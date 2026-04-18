  4. Олег САЛЕНКО: «Это серьезный соперник. Мы помним их матч против Динамо»
18 апреля 2026, 10:49 | Обновлено 18 апреля 2026, 11:28
Легенда «Динамо» предупредил «горняков»

Легенда Динамо Олег Саленко поделился ожиданиями от матча Шахтера против Кристал Пелас в полуфинале Лиги конференций.

– С английским клубом Шахтер встретится в полуфинале Лиги конференций.

– Будет совсем другое противостояние. Мы помним Кристал Пелас по игре с Динамо. У киевлян тогда вообще не было моментов взятия ворот, а англичане забили дважды и могли еще столько забить. Это серьезный соперник.

– Тогда Кристал Пелас шел среди лидеров английской Премьер-лиги, а сейчас находится среди середняков в турнирной таблице.

– Там такая плотность команд и уровень конкуренции, что я бы на это не обращал внимания. Это высококлассная команда, с десяток ее футболистов мы скоро увидим в составе сборных на чемпионате мира.

– Кто фаворит в этой паре?

– Сложно сейчас сказать, игра покажет. Определенное преимущество есть на стороне Кристал Пелас. Им, в отличие от Шахтера, не нужно добираться на матчи на перекладных. «Горняки» хоть и живут во Львове, а вынуждены добираться то в аэропорт в Польше, то на матчи в Черкассах или Александрии.

Сейчас у них еще и календарь очень плотный. В понедельник – Полесье на выезде, в четверг – Заря в Киеве, затем Кудровка и 30-го уже первая игра с Кристал Пелас. Хорошо, что первый матч в Кракове, хотя бы в Англию не нужно лететь, – сказал Саленко.

