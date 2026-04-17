В Полесье выступили с заявлением перед матчем против Шахтера в УПЛ

Тренер житомирского Полесья Сергей Кравченко поделился ожиданиями от матча «волков» против донецкого Шахтера в 24-м туре Украинской Премьер-лиги.

– Впереди – Шахтер. Как настраиваетесь на эту игру? Можно ли сказать, что этот матч будет определяющим для Полесья в нынешнем сезоне УПЛ?

– Да, впереди – Шахтер. Как настраиваемся? Ну это лидер нашего чемпионата, лидер нашего футбола в последние годы. На такие игры не нужно настраиваться. Игра покажет! Будем очень серьезно готовиться к этой игре – это будет проверка для нас на фоне, надеюсь почти полуфиналиста Лиги конференций. Для нас это очень крутой матч. Можно сказать, проверка на фоне такого соперника – это классно и круто. Мы готовимся очень серьезно.

Будет ли он определяющим? В какой-то степени это действительно так, но, по моему мнению, каждый матч определяющий, когда команда борется за что-то. Три очка дают за победу над каждым соперником. Как за победу над Полтавой, так и за победу над Шахтером. У нас осталось 7 матчей, я считаю, что они все определяющие. Можно обыграть Шахтер, но потерять очки с Вересом или Полтавой. Тогда победа над Шахтером не будет иметь никакого значения. Действительно, каждые три турнирных пункта могут стать определяющими на данном этапе, – сказал Сергей.

Матч Полесье – Шахтер запланирован на понедельник, 20 апреля. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.