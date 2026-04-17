Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  В Полесье выступили с заявлением перед матчем против Шахтера в УПЛ
Украина. Премьер лига
17 апреля 2026, 12:56 | Обновлено 17 апреля 2026, 13:13
В Полесье выступили с заявлением перед матчем против Шахтера в УПЛ

Сергей Кравченко ожидает интересной игры в 24 туре УПЛ

Тренер житомирского Полесья Сергей Кравченко поделился ожиданиями от матча «волков» против донецкого Шахтера в 24-м туре Украинской Премьер-лиги.

– Впереди – Шахтер. Как настраиваетесь на эту игру? Можно ли сказать, что этот матч будет определяющим для Полесья в нынешнем сезоне УПЛ?

– Да, впереди – Шахтер. Как настраиваемся? Ну это лидер нашего чемпионата, лидер нашего футбола в последние годы. На такие игры не нужно настраиваться. Игра покажет! Будем очень серьезно готовиться к этой игре – это будет проверка для нас на фоне, надеюсь почти полуфиналиста Лиги конференций. Для нас это очень крутой матч. Можно сказать, проверка на фоне такого соперника – это классно и круто. Мы готовимся очень серьезно.

Будет ли он определяющим? В какой-то степени это действительно так, но, по моему мнению, каждый матч определяющий, когда команда борется за что-то. Три очка дают за победу над каждым соперником. Как за победу над Полтавой, так и за победу над Шахтером. У нас осталось 7 матчей, я считаю, что они все определяющие. Можно обыграть Шахтер, но потерять очки с Вересом или Полтавой. Тогда победа над Шахтером не будет иметь никакого значения. Действительно, каждые три турнирных пункта могут стать определяющими на данном этапе, – сказал Сергей.

Матч Полесье – Шахтер запланирован на понедельник, 20 апреля. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.

Сергей Кравченко Полесье Житомир Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полесье - Шахтер
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(33)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
А де заява??? Ще розумію як би автор був Олійченко. ндаа...
Ответить
+1
Готуймо автобус ,заливаємо тормозну рідину,автоолію,фільтри замінюємо,ну щоб як завжди.Так пане Кравченко???Шахта ж взагалі єдина хто розривається навпіл в Україні,за рейтинг країни у єврокубкових матчах.Дуже зручно готуватися к протистоянню і використовувати щильний графік шахтарів для особистих задач у ЧУ.Ні ,я не нию.Я кажу правду.От наприклад Динамо ,осінню дупку не рвало на євроарені,як і інші наші представники.По ідеї запросто могло це використати.Але хто ж їм,мажорам,є доктор?Бачимо щось пішло не так ,повесні.Ну буває.Доречі навіщо я все це пишу.А щоб Шахтар ,за який вболіваю все життя,знов залишив усіх ціх хитродупих у дурнях.Бажаю перемоги і з Поліссям і з Кристал Пелас.
Ответить
+1
Показать Скрыть 4 ответа
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем