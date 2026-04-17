Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БОНДАРЬ: «Впервые украинская команда вышла в полуфинал во время войны»
Украина. Премьер лига
17 апреля 2026, 12:53 | Обновлено 17 апреля 2026, 13:54
БОНДАРЬ: «Впервые украинская команда вышла в полуфинал во время войны»

Защитник Шахтера прокомментировал противостояние с АЗ Алкмаар

Getty Images/Global Images Ukraine. Валерий Бондарь

Защитник Шахтера Валерий Бондарь прокомментировал выход донецкой команды в полуфинал Лиги конференций после ответного матча против нидерландского АЗ Алкмар (2:2 после победы 3:0 в первой игре).

«Прежде всего, я хочу поздравить всю команду, весь тренерский штаб, футболистов, президента. Он делает все для того, чтобы мы добывали победы и двигались дальше. Где мы сейчас находимся, я думаю, это его большая заслуга.

А также – заслуга наших болельщиков, которые всегда нам помогают. Когда мы играем дома или на выезде, мы всегда чувствуем их поддержку. И когда они за нас болеют в Украине, мы также чувствуем их поддержку.

Я думаю, это очень важный будет этап сейчас для нас, потому что в истории такого не было еще, чтобы украинская команда попала в полуфинал еврокубка, когда идет война. Это не очень просто сделать. Хочется творить историю вместе со всеми, кто находится рядом.

Я еще не играл в полуфиналах таких больших турниров. Поэтому, я думаю, что как для парня, который вырос из академии, для меня это очень важный вызов и большое достижение. Но не хочется на нем останавливаться».

АЗ Алкмаар Шахтер Донецк Лига конференций АЗ Алкмаар - Шахтер Валерий Бондарь
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Вперше...
Цікаво. Дончанин не знає, коли почалася війна.
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем