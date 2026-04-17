БОНДАРЬ: «Впервые украинская команда вышла в полуфинал во время войны»

Защитник Шахтера Валерий Бондарь прокомментировал выход донецкой команды в полуфинал Лиги конференций после ответного матча против нидерландского АЗ Алкмар (2:2 после победы 3:0 в первой игре).

«Прежде всего, я хочу поздравить всю команду, весь тренерский штаб, футболистов, президента. Он делает все для того, чтобы мы добывали победы и двигались дальше. Где мы сейчас находимся, я думаю, это его большая заслуга.

А также – заслуга наших болельщиков, которые всегда нам помогают. Когда мы играем дома или на выезде, мы всегда чувствуем их поддержку. И когда они за нас болеют в Украине, мы также чувствуем их поддержку.

Я думаю, это очень важный будет этап сейчас для нас, потому что в истории такого не было еще, чтобы украинская команда попала в полуфинал еврокубка, когда идет война. Это не очень просто сделать. Хочется творить историю вместе со всеми, кто находится рядом.

Я еще не играл в полуфиналах таких больших турниров. Поэтому, я думаю, что как для парня, который вырос из академии, для меня это очень важный вызов и большое достижение. Но не хочется на нем останавливаться».