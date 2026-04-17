ФОТО. Как Шахтер в гостях сыграл вничью с АЗ Алкмаар и вышел в полуфинал

Донецкий Шахтер сыграл вничью с АЗ Алкмар (2:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций УЕФА и вышел в полуфинал по сумме двух встреч (после 3:0 в первой игре).

В первом тайме горняки контролировали игру и создали несколько опасных моментов. Ближе всего к голу были Назарина со штрафного и Изаки после индивидуального прохода, однако удары не достигли цели.

После перерыва команды обменялись результативными атаками. На 58-й минуте Шахтер открыл счет. Кауан Элиас разогнал контратаку и отдал на Алиссона Сантану, который пробил в дальний угол (1:0).

Однако хозяева поля сумели переломить ход встречи. Сначала Исак Йенсен сравнял счет ударом со штрафного (1:1), а на 80-й минуте Матей Шин вывел АЗ вперед (2:1).

Однако на 83-й минуте Лукас Феррейра организовал быструю атаку, вывел Луку Мейреллиша один на один, и тот не промахнулся (2:2).

Ничья вывела Шахтер в полуфинал турнира, где горняки сыграют с английской командой Кристал Пэлас, которая по сумме двух матчей победила итальянскую Фиорентину (3:0, 1:2).

Лига конференций УЕФА 2025/26

1/4 финала. Ответные матчи. 16 апреля 2026

19:45. АЗ Алкмар (Нидерланды) – Шахтер (Украина) – 2:2 [первый матч – 0:3]

Голы: Исак Йенсен, 73, Матей Шин, 80 – Алиссон Сантана, 58, Лука Мейреллиш, 83

Шахтер: Ризнык, Винисиус Тобиас, Матвиенко (к), Бондарь, Педро Энрике, Назарина, Очеретько (Бондаренко, 88), Изаки (Эгиналду, 61), Алиссон (Марлон Гомес, 61), Невертон (Лукас, 70), Кауан Элиас (Мейреллиш, 70)

