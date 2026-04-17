ФОТО. Как Шахтер в гостях сыграл вничью с АЗ Алкмаар и вышел в полуфинал
Донецкая команда имела гандикап в три мяча после первой игры
Донецкий Шахтер сыграл вничью с АЗ Алкмар (2:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций УЕФА и вышел в полуфинал по сумме двух встреч (после 3:0 в первой игре).
В первом тайме горняки контролировали игру и создали несколько опасных моментов. Ближе всего к голу были Назарина со штрафного и Изаки после индивидуального прохода, однако удары не достигли цели.
После перерыва команды обменялись результативными атаками. На 58-й минуте Шахтер открыл счет. Кауан Элиас разогнал контратаку и отдал на Алиссона Сантану, который пробил в дальний угол (1:0).
Однако хозяева поля сумели переломить ход встречи. Сначала Исак Йенсен сравнял счет ударом со штрафного (1:1), а на 80-й минуте Матей Шин вывел АЗ вперед (2:1).
Однако на 83-й минуте Лукас Феррейра организовал быструю атаку, вывел Луку Мейреллиша один на один, и тот не промахнулся (2:2).
Ничья вывела Шахтер в полуфинал турнира, где горняки сыграют с английской командой Кристал Пэлас, которая по сумме двух матчей победила итальянскую Фиорентину (3:0, 1:2).
Лига конференций УЕФА 2025/26
1/4 финала. Ответные матчи. 16 апреля 2026
19:45. АЗ Алкмар (Нидерланды) – Шахтер (Украина) – 2:2 [первый матч – 0:3]
Голы: Исак Йенсен, 73, Матей Шин, 80 – Алиссон Сантана, 58, Лука Мейреллиш, 83
Шахтер: Ризнык, Винисиус Тобиас, Матвиенко (к), Бондарь, Педро Энрике, Назарина, Очеретько (Бондаренко, 88), Изаки (Эгиналду, 61), Алиссон (Марлон Гомес, 61), Невертон (Лукас, 70), Кауан Элиас (Мейреллиш, 70)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
