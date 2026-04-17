Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Как Шахтер в гостях сыграл вничью с АЗ Алкмаар и вышел в полуфинал
Лига конференций
17 апреля 2026, 12:39 | Обновлено 17 апреля 2026, 12:55
56
0

ФОТО. Как Шахтер в гостях сыграл вничью с АЗ Алкмаар и вышел в полуфинал

Донецкая команда имела гандикап в три мяча после первой игры

ФК Шахтер

Донецкий Шахтер сыграл вничью с АЗ Алкмар (2:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций УЕФА и вышел в полуфинал по сумме двух встреч (после 3:0 в первой игре).

В первом тайме горняки контролировали игру и создали несколько опасных моментов. Ближе всего к голу были Назарина со штрафного и Изаки после индивидуального прохода, однако удары не достигли цели.

После перерыва команды обменялись результативными атаками. На 58-й минуте Шахтер открыл счет. Кауан Элиас разогнал контратаку и отдал на Алиссона Сантану, который пробил в дальний угол (1:0).

Однако хозяева поля сумели переломить ход встречи. Сначала Исак Йенсен сравнял счет ударом со штрафного (1:1), а на 80-й минуте Матей Шин вывел АЗ вперед (2:1).

Однако на 83-й минуте Лукас Феррейра организовал быструю атаку, вывел Луку Мейреллиша один на один, и тот не промахнулся (2:2).

Ничья вывела Шахтер в полуфинал турнира, где горняки сыграют с английской командой Кристал Пэлас, которая по сумме двух матчей победила итальянскую Фиорентину (3:0, 1:2).

Лига конференций УЕФА 2025/26

1/4 финала. Ответные матчи. 16 апреля 2026

19:45. АЗ Алкмар (Нидерланды) – Шахтер (Украина) – 2:2 [первый матч – 0:3]

Голы: Исак Йенсен, 73, Матей Шин, 80 – Алиссон Сантана, 58, Лука Мейреллиш, 83

Шахтер: Ризнык, Винисиус Тобиас, Матвиенко (к), Бондарь, Педро Энрике, Назарина, Очеретько (Бондаренко, 88), Изаки (Эгиналду, 61), Алиссон (Марлон Гомес, 61), Невертон (Лукас, 70), Кауан Элиас (Мейреллиш, 70)

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

По теме:
В Полесье выступили с заявлением перед матчем против Шахтера в УПЛ
БОДНАРЬ: «Впервые украинская команда вышла в полуфинал во время войны»
Легенда Шахтера назвал главную проблему донецкого клуба после матча в ЛК
АЗ Алкмаар Шахтер Донецк выбор редакции видео голов и обзор Лига конференций статистические расклады Алиссон Сантана Исак Йенсен Лука Мейреллиш Матей Шин АЗ Алкмаар - Шахтер фото
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
Бокс | 17 апреля 2026, 09:05 0
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»

Александр хочет, чтобы Джошуа победил Фьюри

Мирон Маркевич оценил игру Лунина в матче с Баварией
Футбол | 16 апреля 2026, 14:44 0
Мирон Маркевич оценил игру Лунина в матче с Баварией
Мирон Маркевич оценил игру Лунина в матче с Баварией

Украинский голкипер пропустил четыре мяча в поединке с немецкой командой

После поражения от Баварии Реал готов попрощаться с четырьмя игроками
Футбол | 16.04.2026, 14:27
После поражения от Баварии Реал готов попрощаться с четырьмя игроками
После поражения от Баварии Реал готов попрощаться с четырьмя игроками
Назван футболист, который может составить конкуренцию Пономаренко в Динамо
Футбол | 17.04.2026, 13:01
Назван футболист, который может составить конкуренцию Пономаренко в Динамо
Назван футболист, который может составить конкуренцию Пономаренко в Динамо
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины узнала соперников и календарь турнира
Хоккей | 17.04.2026, 07:35
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины узнала соперников и календарь турнира
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины узнала соперников и календарь турнира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
15.04.2026, 16:35 16
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Произошла трагедия, и мы решили отказаться от боя»
Рико ВЕРХОВЕН: «Произошла трагедия, и мы решили отказаться от боя»
16.04.2026, 08:22
Бокс
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
17.04.2026, 06:47 19
Футбол
Хладнокровие и короткий проблеск интриги. Шахтер сыграл вничью с АЗ
Хладнокровие и короткий проблеск интриги. Шахтер сыграл вничью с АЗ
16.04.2026, 21:40 91
Футбол
Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса
Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса
16.04.2026, 07:32 24
Бокс
Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
16.04.2026, 07:34 15
Футбол
УСИК впервые оценил бой Фьюри – Махмудов: «Я пошел молиться»
УСИК впервые оценил бой Фьюри – Махмудов: «Я пошел молиться»
15.04.2026, 22:40 1
Бокс
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
15.04.2026, 08:11 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем