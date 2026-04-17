Андрей ТЛУМАК: «У Шахтера очень высокие шансы побороться за два трофея»

Бывший вратарь «Карпат» Андрей Тлумак, эксклюзивно для Sport.ua, оценил игру «Шахтера» против АЗ и поделился оценкой перспектив команды.

– В первом тайме «Шахтер» имел все шансы прибивать АЗ и снимать все вопросы. Вам так не кажется?

– Если в общем говорить о «Шахтере», команда сыграла этот матч на достаточно высоком классе. Я полагаю, что они играли по результату. Конечно, в первом тайме они давали больше азарта, больше драйвовали. Что мне сейчас нравится в «Шахтере», больше вертикального футбола. Нет «паса ради паса», того лишнего контроля, а сразу ищут быстрых бразильцев, которые этим пользуются.

Во втором тайме чуть-чуть стало не так интересно, потому что «Шахтер» играл от результата, противостояния не из одного матча, а из двух, поэтому они более сыграли прагматично. Если взять в общем, матч всем понравился, и то, что команда вышла в полуфинал, Украина от этого выиграет.

– Кто вам больше всего запомнился по игре?

– Не хочу кого-то конкретно выделять по тому, кто лучше сыграл. Я могу сказать в общем, что тренерский штаб «Шахтера» нашел баланс между обороной и атакой, того, чего не было после ухода Степаненко, который был опорным полузащитником, балансировавшим линии. В «Шахтере» есть, были и всегда будут классные игроки, которые играют с мячом, но без мяча… по простому скажем, никто не хочет отбирать мяч.

На сегодняшний день считаю, что тренерский штаб нашел этого опорного в лице Назарины, но он очень ярко смотрится тогда, когда с ним играет Очеретько, потому что Очеретько его дополняет за счет большого объема на футбольном поле, он успевает повсюду. Это не только вчера, если внимательно смотреть все матчи – когда Назарина начал играть с Очеретько, тогда начал выдавать этот баланс.

– Дмитрий Ризнык травмировался в первом тайме, но остался и после перерыва. По ходу второй половины игры он попросил замену и все равно доиграл матч. Стоило ли рисковать здоровьем основного голкипера?

– Неизвестно, какая там травма. Из того, что я видел, как он ударился в ту штангу, там ушиб. Это не что-то страшное. Думаю, что врачи в перерыве в любом случае провели диагностику травмы. Если бы что-то было серьезное и он не мог бы доиграть, то сошел бы.

В сегодняшнем футболе большая редкость, когда игрок может доигрывать с травмой. Сейчас футбол стал нежнее, футболисты стали нежнее. Где-то что-то заболело, они сразу просят замену. Я не люблю говорить о нашем времени, но реально играли на уколах, играли с переломами и ничего, доигрывали. Они выбрали свой путь в профессиональном футболе, а здесь, к сожалению, это не физкультура, которая лечит, а калечащий профессиональный спорт. За это они получают немалые средства, но вынуждены давать результат, чтобы команда добивалась результатов, и Украина набирала те очки, которые нам нужны.

– Какие перспективы «Шахтера» на финише сезона? Его следующие соперники: «Полесье», «Заря», после «Кудровки» «Динамо» и дважды «Кристал Пэлас». Какие шансы у них с англичанами и в УПЛ?

– Если они будут выглядеть так, как сейчас, то имеют большие шансы добиться хороших результатов во всех турнирах, потому что у них есть большая скамейка на сегодняшний день. Что мне нравится, они все вместе – одна команда. Когда кого-то там ударили или обидели, вся скамейка вскакивает, все бегут. Видно, что все заряжены одной идеей. Это очень радует, потому что бывало раньше и у «Шахтера» в том числе, когда кого-то ударили, а они сидят на скамейке и смеются. А вот сейчас такого нет, поэтому я думаю, если у них останется такое настроение и дух, думаю, они повсюду достигнут цели.

– То есть имеют все шансы на два трофея?

– Я думаю, что да. Конечно, это футбол, все может поменяться в мгновение ока. Вы видите, как большие клубы играют. Вроде бы у «Реала» все удается, есть результат, а тут удаление, красная карточка, и все переворачивается с ног на голову. У «Барселоны» та же ситуация. Современный футбол такой, что очень тяжело загадывать, но я могу сказать из того, что я вижу у «Шахтера», у них есть очень большие шансы побороться за два трофея.

В полуфинале Лиги конференций «Шахтер» сыграет с «Кристалл Пелас» 30 апреля и 7 мая.