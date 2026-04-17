Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Туран заговорил о войне в Украине: «Я хочу посвятить эту игру всем людям»
Украина. Премьер лига
17 апреля 2026, 10:47 | Обновлено 17 апреля 2026, 10:51
Туран заговорил о войне в Украине: «Я хочу посвятить эту игру всем людям»

Арда выступил с лаконичным заявлением

Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран посвятил выход «горняков» в полуфинал Лиги конференций украинскому народу, обратившись к фанатам.

«Я хочу посвятить этот матч всем людям в Украине, которые просыпаются каждое утро с надеждой, по крайней мере, с надеждой на то, что завтра дети проснутся без взрывов», – лаконично сказал Туран.

В полуфинале Лиги конференций донецкий Шахтер сыграет против Кристал Пелес, а в другом полуфинале встретятся Райо Вальекано и Страсбург. Финал Лиги конференций запланирован на среду, 27 мая.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

Арда Туран российско-украинская война Шахтер Донецк Лига конференций АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар - Шахтер
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Вся Україна на це дійсно надіється 🙏
Як і на те, щоб кацапи горіли у пеклі 👌
Ответить
+1
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем