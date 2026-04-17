Туран заговорил о войне в Украине: «Я хочу посвятить эту игру всем людям»

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран посвятил выход «горняков» в полуфинал Лиги конференций украинскому народу, обратившись к фанатам.

«Я хочу посвятить этот матч всем людям в Украине, которые просыпаются каждое утро с надеждой, по крайней мере, с надеждой на то, что завтра дети проснутся без взрывов», – лаконично сказал Туран.

В полуфинале Лиги конференций донецкий Шахтер сыграет против Кристал Пелес, а в другом полуфинале встретятся Райо Вальекано и Страсбург. Финал Лиги конференций запланирован на среду, 27 мая.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.