Арбитры определены. Кто обслужит матчи Динамо и Шахтера в 24-м туре
В выходные пройдут поединки 24-го тура чемпионата Украины
Комитеты Украинской ассоциации футбола определили всех официальных лиц на 24-й тур УПЛ.
Назначены судейские бригады на матчи Украинской Премьер-лиги 2025/26.
Поединки 24-го тура продлятся 4 дня – с 17 по 20 апреля.
Судьей матча между командами Динамо и Зарей (17 апреля в 15:30) назначен Максим Козыряцкий (Запорожье).
Поединок между Шахтером и Полесьем (20 апреля в 18:00) будет обслуживать Виктор Копиевский (Кропивницкий).
УПЛ. Расписание матчей 24-го тура
🔹 17 апреля, пятница
- 15:30. Динамо – Заря
- 18:00. Оболонь – Полтава
🔹 18 апреля, суббота
- 13:00. Колос – ЛНЗ
- 15:30. Металлист 1925 – Кудровка
🔹 19 апреля, воскресенье
- 13:00. Кривбасс – Рух
- 15:30. Эпицентр – Карпаты
🔹 20 апреля, понедельник
- 13:00. Александрия – Верес
- 18:00. Шахтер – Полесье
УПЛ. 24-й тур. Назначение судей
