Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
17 апреля 2026, 15:12 | Обновлено 17 апреля 2026, 15:19
Арбитры определены. Кто обслужит матчи Динамо и Шахтера в 24-м туре

В выходные пройдут поединки 24-го тура чемпионата Украины

ФК Динамо. Максим Козыряцкий

​Комитеты Украинской ассоциации футбола определили всех официальных лиц на 24-й тур УПЛ.

Назначены судейские бригады на матчи Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Поединки 24-го тура продлятся 4 дня – с 17 по 20 апреля.

Судьей матча между командами Динамо и Зарей (17 апреля в 15:30) назначен Максим Козыряцкий (Запорожье).

Поединок между Шахтером и Полесьем (20 апреля в 18:00) будет обслуживать Виктор Копиевский (Кропивницкий).

УПЛ. Расписание матчей 24-го тура

🔹 17 апреля, пятница

  • 15:30. Динамо – Заря
  • 18:00. Оболонь – Полтава

🔹 18 апреля, суббота

  • 13:00. Колос – ЛНЗ
  • 15:30. Металлист 1925 – Кудровка

🔹 19 апреля, воскресенье

  • 13:00. Кривбасс – Рух
  • 15:30. Эпицентр – Карпаты

🔹 20 апреля, понедельник

  • 13:00. Александрия – Верес
  • 18:00. Шахтер – Полесье

УПЛ. 24-й тур. Назначение судей

Динамо Киев Полтава чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Заря Луганск Верес Ровно Комитет арбитров УАФ судейские назначения Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Металлист 1925 Максим Козыряцкий Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы Эпицентр Каменец-Подольский Кудровка
Николай Степанов Источник: Комитет арбитров УАФ
