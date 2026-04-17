Джанлуиджи БУФФОН: «У меня текут слезы, потому что я потерял друга»

Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон прокомментировал гибель экс-голкипера «Ювентуса», «Арсенала» и сборной Австрии Александера Маннингера

«Дорогой Алекс, слова сейчас лишние. У меня текут слезы, потому что я потерял друга и человека, которым всегда восхищался. Ты решил остаться независимым от приверженности миру футбола, отправившись на поиски счастья в простых вещах — здоровой жизни на природе, рыбалке и семье.

Это было твоим кредо. В часто склоняющемся мире, который становится на колени, где царят угнетение, карьеризм и легкая нажива, ты всегда отстаивал свою свободу. Ты сохранял прямую осанку и гордость человека, знающего, чего хочет.

У тебя хватало сил дистанцироваться от всего этого и смотреть на нас с хитрой улыбкой, словно говоря: «Вы все сумасшедшие, я никогда не буду с вами». Надеюсь и уверен, что ты и оттуда продолжишь поддерживать своих прекрасных детей и молодую жену. Почивай с миром», – написал Буффон.

Трагедия произошла на железнодорожном переезде: автомобиль Маннингера столкнулся с поездом. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти его не удалось. Ему было 48 лет.