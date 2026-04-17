Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский тренер: «Ему пришлось изрядно поработать в матче АЗ – Шахтер»
Лига конференций
Украинский тренер: «Ему пришлось изрядно поработать в матче АЗ – Шахтер»

Александр Бабич выбрал лучшего игрока матча АЗ – Шахтер

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Бабич

Известный украинский тренер Александр Бабич выбрал лучшего игрока матча АЗ – Шахтер (2:2) после которого «горняки» квалифицировались в полуфинал Лиги конференций.

– Кому отдадите звание лучшего игрока матча?

– Если уж кого и выделять персонально, то Ризныка. Дмитрию пришлось изрядно поработать не только в ответном матче, но и в первой игре. Да, пропустил он всего три гола, но ни в одном его вины нет.

Зато выручил он куда больше, чем три раза за два поединка. Когда в действиях вратаря есть уверенность, в глазах горит огонь, то такое боевое настроение передается всей команде, – сказал Бабич.

В полуфинале Лиги конференций донецкий Шахтер сыграет против Кристал Пелес, а в другом полуфинале встретятся Райо Вальекано и Страсбург. Финал Лиги конференций запланирован на среду, 27 мая.

По теме:
Александр Бабич Дмитрий Ризнык АЗ Алкмаар Шахтер Донецк АЗ Алкмаар - Шахтер Лига конференций
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
А де третій ?
Ответить
0
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем