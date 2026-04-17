Украинский тренер: «Ему пришлось изрядно поработать в матче АЗ – Шахтер»

Известный украинский тренер Александр Бабич выбрал лучшего игрока матча АЗ – Шахтер (2:2) после которого «горняки» квалифицировались в полуфинал Лиги конференций.

– Кому отдадите звание лучшего игрока матча?

– Если уж кого и выделять персонально, то Ризныка. Дмитрию пришлось изрядно поработать не только в ответном матче, но и в первой игре. Да, пропустил он всего три гола, но ни в одном его вины нет.

Зато выручил он куда больше, чем три раза за два поединка. Когда в действиях вратаря есть уверенность, в глазах горит огонь, то такое боевое настроение передается всей команде, – сказал Бабич.

В полуфинале Лиги конференций донецкий Шахтер сыграет против Кристал Пелес, а в другом полуфинале встретятся Райо Вальекано и Страсбург. Финал Лиги конференций запланирован на среду, 27 мая.