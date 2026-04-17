Украинский тренер: «Ему пришлось изрядно поработать в матче АЗ – Шахтер»
Известный украинский тренер Александр Бабич выбрал лучшего игрока матча АЗ – Шахтер (2:2) после которого «горняки» квалифицировались в полуфинал Лиги конференций.
– Кому отдадите звание лучшего игрока матча?
– Если уж кого и выделять персонально, то Ризныка. Дмитрию пришлось изрядно поработать не только в ответном матче, но и в первой игре. Да, пропустил он всего три гола, но ни в одном его вины нет.
Зато выручил он куда больше, чем три раза за два поединка. Когда в действиях вратаря есть уверенность, в глазах горит огонь, то такое боевое настроение передается всей команде, – сказал Бабич.
В полуфинале Лиги конференций донецкий Шахтер сыграет против Кристал Пелес, а в другом полуфинале встретятся Райо Вальекано и Страсбург. Финал Лиги конференций запланирован на среду, 27 мая.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клуб близок к двум сезонам кряду без трофеев
Донецкая команда вышла в полуфинал Лиги конференций