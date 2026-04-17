Юрий ВИРТ: «Молодые бразильцы приходят в Шахтер, чтобы продать себя»
Бывший голкипер «горняков» поделился эмоциями после матча против АЗ (2:2)
Донецкий Шахтер сыграл в результативную ничью против АЗ (2:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций, которая позволила подопечным Арды Турана квалифицироваться в полуфинал Лиги конференций.
Бывший голкипер «горняков» Юрий Вирт, эксклюзивно для Sport.ua, поделился эмоциями после игры, оценив шансы подопечных Арды Турана квалифицироваться в финал Лиги конференций.
– Перед матчем вы прогнозировали боевую ничью – где-то матч сложился именно по такому сценарию. По-вашему, Шахтер достаточно спокойно вышел в полуфинал или были проблемы в игровом плане?
– Нет-нет! Достаточно спокойно. Они все контролировали. Только после забитого гола «горняки» хотели легко доиграть этот матч. У АЗ получилась довольно интересная 10-минутка, где Шахтер пропустил два гола, но это никак не повлияло на ход игры – все закономерно. Шахтер был ближе к победе. У них были очень хорошие шансы для большего количества голов.
– Многие эксперты, журналисты и обычные болельщики отмечают настройки «горняков» на матчи еврокубков, мол, в УПЛ они не так заряжены на матчи. Что вы думаете по этому поводу?
– В плане настроя, конечно, сразу вспоминаются слова Арды Турана, который сказал, что ставит максимальные задания и хочет выиграть этот турнир. Вы правильно подчеркнули, что футболисты выходят на поле с максимальной настройкой на эти игры. Я могу сказать, что не только бразильцы, а весь коллектив – они настроены.
Конечно, есть ошибки... Можно вспомнить матч против Леха (1:2) – там немного недоработали и тренеры, и футболисты. Но мы сейчас увидели, что команда максимально настроена. Они с хорошими эмоциями и страстью выходят на эти игры и показывают достаточно качественный футбол.
Мы прекрасно понимаем, что молодые бразильцы приходят в Шахтер и хотят себя продать. Мы понимаем, что именно в еврокубках уважительно следят за этими футболистами. Они здесь создают себе трамплин, чтобы попасть в топ-лиги Европы.
– Кого бы могли выделить, если говорить о персоналиях игроков?
– В принципе, Алиссона нужно отменить. Неплохо отыграл Егор Назарина. Надо отметить замены «горняков» – вышел Лука Мейреллиш и забил. Отмечу этих трех футболистов.
– Шахтер уже квалифицировался в полуфинал Лиги конференций. В следующем раунде «горняки», пожалуй, встретятся с Кристал Пелес или «фиалки» смогут отыграться после 0:3?
– Нет-нет. Думаю, там уже все ясно. Команда 3:0 обыграла Фиорентину дома – шансов у «фиалок» почти нет. Я думаю, в полуфинале будем играть против английского клуба.
– На групповой стадии Лиги конференций Динамо играло против Кристал Пелес. Сейчас, вероятно, с ними сыграет Шахтер. Думаю, все будут сравнивать эти матчи. Может ли это стать дополнительной мотивацией для «горняков»?
– Да, конечно, нет – какая здесь дополнительная мотивация? Я не думаю, что кто-то вообще вспомнит о матче Кристал Пелес против Динамо – эта игра была почти пол года назад. Много времени прошло, я не думаю, что эту игру будут вспоминать. Тренерский штаб Шахтера будет смотреть последнее игры Кристал Пелес и решать, как играть против них. Это действительно хорошая и боевая английская команда – будет гораздо труднее, чем в матче против АЗ.
– Еще с середины группового этапа Лиги конференций Шахтеру уже прогнозировали полуфинал Лиги конференций. За счет чего «Шахтер» может выиграть этот турнир?
Мы уже говорили, за счет чего – это самоотдача, настройка, игровая дисциплина и удача. Против такой команды, как Кристал Пелес, надо прыгать выше головы. Все футболисты должны показать свои лучшие качества, чтобы одолеть такой клуб как Кристал Пелес.
Должны сложиться все факторы и обязательно должно быть везение. Думаю, именно тогда Шахтер сможет выйти в финал Лиги конференций, – сказал Вирт.
