Кристал Пэлас станет 7-м английским соперником Шахтера в еврокубках
В активе горняков 19 матчей против английских команд в еврокубках
Донецкий Шахтер впервые в своей истории сыграет против Кристал Пэлас в еврокубках.
Произойдет это в полуфинальных матчах Лиги конференций сезона 2025/26.
Кристал Пэлас станет 7-м разным английским соперником горняков в еврокубках.
До этого Шахтер в 19 матчах против английских команд 6 раз играл против Манчестер Сити, 5 – против Арсенала, по 2 – против Тоттенхэма, Фулхэма, Челси и Манчестер Юнайтед.
В этих 19 матчах донецкий клуб одержал 5 побед, 10 раз проиграл, еще в 4 матчах была зафиксирована ничья.
Разница между забитыми и пропущенными мячами: 36-21 в пользу английских команд.
Если Шахтер впервые сыграет в еврокубках против Кристал Пэлас, то для англичан горняки станут уже 2-м соперником из Украины. В текущем сезоне Лиги конференций лондонцы победили киевское Динамо со счетом 2:0.
Все матчи Шахтера против английских команд в еврокубках
- 2025/26, Лига конференций, Шахтер – Кристал Пэлас
- 2024/25, Лига чемпионов, Арсенал – Шахтер – 1:0
- 2019/20, Лига чемпионов, Шахтер – Манчестер Сити – 0:3–1:1
- 2018/19, Лига чемпионов, Шахтер – Манчестер Сити – 0:3–0:6
- 2017/18, Лига чемпионов, Шахтер – Манчестер Сити – 2:1–0:2
- 2013/14, Лига чемпионов, Шахтер – Манчестер Юнайтед – 1:1–0:1
- 2012/13, Лига чемпионов, Шахтер – Челси – 2:1–2:3
- 2010/11, Лига чемпионов, Шахтер – Арсенал – 2:1–1:5
- 2009/10, Лига Европы, Шахтер – Фулхэм – 1:1–1:2
- 2008/09, Кубок УЕФА, Шахтер – Тоттенхэм Хотспур – 2:0–1:1
- 2000/01, Лига чемпионов, Шахтер – Арсенал – 3:0–2:3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
