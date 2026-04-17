Кристал Пэлас станет 7-м английским соперником Шахтера в еврокубках

Донецкий Шахтер впервые в своей истории сыграет против Кристал Пэлас в еврокубках.

Произойдет это в полуфинальных матчах Лиги конференций сезона 2025/26.

Кристал Пэлас станет 7-м разным английским соперником горняков в еврокубках.

До этого Шахтер в 19 матчах против английских команд 6 раз играл против Манчестер Сити, 5 – против Арсенала, по 2 – против Тоттенхэма, Фулхэма, Челси и Манчестер Юнайтед.

В этих 19 матчах донецкий клуб одержал 5 побед, 10 раз проиграл, еще в 4 матчах была зафиксирована ничья.

Разница между забитыми и пропущенными мячами: 36-21 в пользу английских команд.

Если Шахтер впервые сыграет в еврокубках против Кристал Пэлас, то для англичан горняки станут уже 2-м соперником из Украины. В текущем сезоне Лиги конференций лондонцы победили киевское Динамо со счетом 2:0.

Все матчи Шахтера против английских команд в еврокубках