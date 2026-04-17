  4. Кристал Пэлас станет 7-м английским соперником Шахтера в еврокубках
17 апреля 2026, 00:14 | Обновлено 17 апреля 2026, 00:15
Кристал Пэлас станет 7-м английским соперником Шахтера в еврокубках

В активе горняков 19 матчей против английских команд в еврокубках

17 апреля 2026, 00:14 | Обновлено 17 апреля 2026, 00:15
454
1 Comments
Кристал Пэлас станет 7-м английским соперником Шахтера в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий Шахтер впервые в своей истории сыграет против Кристал Пэлас в еврокубках.

Произойдет это в полуфинальных матчах Лиги конференций сезона 2025/26.

Кристал Пэлас станет 7-м разным английским соперником горняков в еврокубках.

До этого Шахтер в 19 матчах против английских команд 6 раз играл против Манчестер Сити, 5 – против Арсенала, по 2 – против Тоттенхэма, Фулхэма, Челси и Манчестер Юнайтед.

В этих 19 матчах донецкий клуб одержал 5 побед, 10 раз проиграл, еще в 4 матчах была зафиксирована ничья.

Разница между забитыми и пропущенными мячами: 36-21 в пользу английских команд.

Если Шахтер впервые сыграет в еврокубках против Кристал Пэлас, то для англичан горняки станут уже 2-м соперником из Украины. В текущем сезоне Лиги конференций лондонцы победили киевское Динамо со счетом 2:0.

Все матчи Шахтера против английских команд в еврокубках

  • 2025/26, Лига конференций, Шахтер – Кристал Пэлас
  • 2024/25, Лига чемпионов, Арсенал – Шахтер – 1:0
  • 2019/20, Лига чемпионов, Шахтер – Манчестер Сити – 0:3–1:1
  • 2018/19, Лига чемпионов, Шахтер – Манчестер Сити – 0:3–0:6
  • 2017/18, Лига чемпионов, Шахтер – Манчестер Сити – 2:1–0:2
  • 2013/14, Лига чемпионов, Шахтер – Манчестер Юнайтед – 1:1–0:1
  • 2012/13, Лига чемпионов, Шахтер – Челси – 2:1–2:3
  • 2010/11, Лига чемпионов, Шахтер – Арсенал – 2:1–1:5
  • 2009/10, Лига Европы, Шахтер – Фулхэм – 1:1–1:2
  • 2008/09, Кубок УЕФА, Шахтер – Тоттенхэм Хотспур – 2:0–1:1
  • 2000/01, Лига чемпионов, Шахтер – Арсенал – 3:0–2:3
Дуже складний суперник. Найскладніший в цьому розіграші єврокубків у Шахтаря. Тримаємо кулаки, буде дуже важко, особливо в Лондоні.
