Источник: футболист Динамо может забыть о своей мечте

Герреро не стоит ждать вызова в сборную Панамы

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Герреро

Нападающий киевского «Динамо», панамский футболист Эдуардо Герреро, не поедет на чемпионат мира 2026 года.

По информации источника, нападающий не демонстрирует должного уровня игры и не попадет в заявку сборной Панамы на чемпионат мира 2026 года.

На чемпионате мира 2026 года сборная Панамы сыграет против команд Ганы, Хорватии и Англии. Турнир стартует 11 июня 2026 года.

Ранее известный украинский тренер Мирон Маркевич раскритиковал нападающего киевского «Динамо» Эдуардо Герреро после поражения от харьковского «Металлиста 1925».

Дмитрий Олийченко Источник: ВЗбирна

