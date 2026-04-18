Источник: футболист Динамо может забыть о своей мечте

Нападающий киевского «Динамо», панамский футболист Эдуардо Герреро, не поедет на чемпионат мира 2026 года.

По информации источника, нападающий не демонстрирует должного уровня игры и не попадет в заявку сборной Панамы на чемпионат мира 2026 года.

На чемпионате мира 2026 года сборная Панамы сыграет против команд Ганы, Хорватии и Англии. Турнир стартует 11 июня 2026 года.

Ранее известный украинский тренер Мирон Маркевич раскритиковал нападающего киевского «Динамо» Эдуардо Герреро после поражения от харьковского «Металлиста 1925».