Источник: футболист Динамо может забыть о своей мечте
Герреро не стоит ждать вызова в сборную Панамы
18 апреля 2026, 08:02 |
1101
0
Нападающий киевского «Динамо», панамский футболист Эдуардо Герреро, не поедет на чемпионат мира 2026 года.
По информации источника, нападающий не демонстрирует должного уровня игры и не попадет в заявку сборной Панамы на чемпионат мира 2026 года.
На чемпионате мира 2026 года сборная Панамы сыграет против команд Ганы, Хорватии и Англии. Турнир стартует 11 июня 2026 года.
Ранее известный украинский тренер Мирон Маркевич раскритиковал нападающего киевского «Динамо» Эдуардо Герреро после поражения от харьковского «Металлиста 1925».
