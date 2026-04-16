  4. Арда ТУРАН: «У меня была мечта, и некоторые мои друзья над ней смеялись»
16 апреля 2026, 23:32 |
16 апреля 2026, 23:32 |
УЕФА. Арда Туран

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран прокомментировал ничью против голландского АЗ (2:2, 5:2 по сумме двух встреч) в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций сезона 2025/26:

«Я действительно уважаю АЗ. Это был эмоциональный матч для нас. С тактической точки зрения, на мой взгляд, моя команда выступила очень хорошо. Играть против такой команды нелегко, ведь они очень хорошо прессингуют.

«Кристал Пэлас» — это команда Премьер-лиги с большим потенциалом. «Фиорентина» имеет славную историю на высшем уровне. Играть против любой из них будет тяжело. В декабре я побывал на стадионе «Кристал Пэлас», чтобы посмотреть матч. У меня была мечта, и некоторые мои друзья смеялись над этим. А сегодня вечером я буду смеяться над ними!

В плей-офф нельзя выбирать соперника. Когда я играл за «Атлетико» Мадрид, я играл против «Ювентуса» на групповом этапе Лиги чемпионов. В 1/8 финала — против «Милана», в четвертьфинале — против «Барселоны», в полуфинале — против «Челси», а в финале — против «Реала». Путь в плей-офф может быть очень тяжелым!»

Дмитрий Вус Источник: УЕФА
