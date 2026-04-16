Тренер АЗ ЭХТЕЛЬД: «После 2:2 все было кончено»

Главный тренер АЗ Лерой Эхтельд заявил, что заранее решил приберечь основных игроков на финал Кубка Нидерландов против НЕКа. Наставник доволен тем, как второй состав сыграл против «Шахтера» в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций.

«У нас есть несколько хороших ребят в резерве. Сначала было сложно, но позже мы оказали на них давление и забили дважды. В перерыве мы решили играть еще в более атакующий футбол. Это привело к большей опасности», – заявил тренер АЗ.

«2:1? Это было здорово. Если забить третий гол сразу, можно еще было верить в победу. После 2:2 все было кончено, это произошло слишком быстро. Жаль. На прошлой неделе мы тоже упустили результат, пропустив голы слишком быстро», – добавил Лерой Эхтельд.

Проиграв в Кракове 0:3, у АЗ были мизерные шансы на проход «горняков». В этот четверг команды сыграли 2:2, и дальше идет «Шахтер».