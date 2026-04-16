Тренер АЗ: «Если все в это поверят, тогда, думаю, у нас есть шанс»
Лерой Эхтельд настраивает команду на активное начало матча
Главный тренер АЗ Лерой Эхтельд поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги конференций против «Шахтера», а также рассказал о распределении сил между этой игрой и предстоящим финалом Кубка Нидерландов с НЕК «Неймеген».
«Мы считаем оба матча очень важными.
У нас хороший состав, и для молодых ребят, которые могут выйти завтра, это также фантастический опыт. Финал кубка на самом деле не намного важнее, но мы не хотим выходить на финал против НЕК с уставшими ногами. Эти обстоятельства ты учитываешь и поэтому бережешь игроков для финала.
Камбэк с 0:3? Нужно сразу оказывать на них давление и заставить трибуны поддержать нас. Если все в это поверят, тогда, думаю, у нас есть шанс. Мы будем играть так, чтобы постоянно идти вперед».
Ответный матч 1/4 финала Лиги конференций АЗ – «Шахтер» состоится 16 апреля в Алкмаре и начнется в 19:45 по киевскому времени.
Финал Кубка Нидерландов между АЗ и «Неймегеном» запланирован на 19 апреля.
Ранее сообщалось, что АЗ выйдет на «Шахтер» без трех важных футболистов.
