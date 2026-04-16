Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер АЗ: «Если все в это поверят, тогда, думаю, у нас есть шанс»
Лига конференций
16 апреля 2026, 13:25 | Обновлено 16 апреля 2026, 13:29
Тренер АЗ: «Если все в это поверят, тогда, думаю, у нас есть шанс»

Лерой Эхтельд настраивает команду на активное начало матча

Getty Images/Global Images Ukraine. Лерой Эхтельд

Главный тренер АЗ Лерой Эхтельд поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги конференций против «Шахтера», а также рассказал о распределении сил между этой игрой и предстоящим финалом Кубка Нидерландов с НЕК «Неймеген».

«Мы считаем оба матча очень важными.

У нас хороший состав, и для молодых ребят, которые могут выйти завтра, это также фантастический опыт. Финал кубка на самом деле не намного важнее, но мы не хотим выходить на финал против НЕК с уставшими ногами. Эти обстоятельства ты учитываешь и поэтому бережешь игроков для финала.

Камбэк с 0:3? Нужно сразу оказывать на них давление и заставить трибуны поддержать нас. Если все в это поверят, тогда, думаю, у нас есть шанс. Мы будем играть так, чтобы постоянно идти вперед».

Ответный матч 1/4 финала Лиги конференций АЗ – «Шахтер» состоится 16 апреля в Алкмаре и начнется в 19:45 по киевскому времени.

Финал Кубка Нидерландов между АЗ и «Неймегеном» запланирован на 19 апреля.

Ранее сообщалось, что АЗ выйдет на «Шахтер» без трех важных футболистов.

Иван Чирко Источник: De Telegraaf
