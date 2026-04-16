  4. АЗ выйдет на Шахтер без трех важных футболистов. Это стратегия тренера
16 апреля 2026, 12:12
АЗ выйдет на Шахтер без трех важных футболистов. Это стратегия тренера

Лерой Эхтельд хочет сберечь силы лидеров на финал Кубка страны

Getty Images/Global Images Ukraine. Трой Пэрротт и Лерой Эхтельд

Сегодня в Нидерландах «Шахтер» проведет ответный матч 1/4 финала Лиги конференций против местного АЗ.

В этом поединке нидерландская команда со стартовых минут не сможет рассчитывать как минимум на троих лидеров – 24-летнего центрфорварда Троя Пэрротта, 25-летнего опорника Пера Копмейнерса и 34-летнего капитана команды Йорди Класи.

Решение об этом принял главный тренер АЗ Лерой Эхтельд, который объявил об этом на пресс-конференции перед матчем. Мотивация у наставника нидерландцев проста – на выходных его подопечным предстоит сыграть в финале Кубка страны против «НЕК Неймеген».

«Мы не хотим играть против «НЕК Неймеген» с уставшими ногами», – заявил Эхтельд.

Напомним, в первом матче «Шахтер» отпраздновал победу со счетом 3:0.

АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар - Шахтер Шахтер Донецк Трой Пэрротт Йорди Класи
Алексей Сливченко Источник: Voetbalzone
куйова стратегія 
