АЗ выйдет на Шахтер без трех важных футболистов. Это стратегия тренера

Сегодня в Нидерландах «Шахтер» проведет ответный матч 1/4 финала Лиги конференций против местного АЗ.

В этом поединке нидерландская команда со стартовых минут не сможет рассчитывать как минимум на троих лидеров – 24-летнего центрфорварда Троя Пэрротта, 25-летнего опорника Пера Копмейнерса и 34-летнего капитана команды Йорди Класи.

Решение об этом принял главный тренер АЗ Лерой Эхтельд, который объявил об этом на пресс-конференции перед матчем. Мотивация у наставника нидерландцев проста – на выходных его подопечным предстоит сыграть в финале Кубка страны против «НЕК Неймеген».

«Мы не хотим играть против «НЕК Неймеген» с уставшими ногами», – заявил Эхтельд.

Напомним, в первом матче «Шахтер» отпраздновал победу со счетом 3:0.