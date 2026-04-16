Нидерландский «АЗ Алкмаар» и донецкий «Шахтер» встретились в четверг, 16 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций 2025/26.

Местом проведения поединка стала арена «AFAS Stadion». Стартовый свисток главного арбитра Свена Яблонски (Германия) прозвучал в 19:45 по киевскому времени.

На 59-й минуте вингер донецкого клуба Алиссон Сантана получил передачу от форварда Кауана Элиаса и хладнокровно обыграл вратаря соперника.

За два матча против нидерландской команды 20-летний футболист трижды огорчил «АЗ Алкмаар» – в первой игре бразилец оформил дубль и помог «горнякам» победить со счетом 3:0.

Победитель этого противостояния в полуфинале встретится с сильнейшим в паре «Кристал Пэлас» – «Фиорентина», где английский клуб одержал победу со счетом 3:0 в первой игре.

ВИДЕО. Шахтер открыл счет в Нидерландах, Алиссон забил в ворота АЗ Алкмаара