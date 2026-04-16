«Худший из всех возможных». Кейн честно оценил матч с Реалом

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал победу над мадридским «Реалом» (4:3, 6:4 по сумме двух матчей) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2025/26:

«Это был тяжелый матч. Мы знали, что в Лиге чемпионов против «Реала» будет непросто. Конечно, у них есть эта особая связь с этим турниром, и чтобы победить их и выбить из турнира, нужно играть на самом высоком уровне.

Первый тайм был немного сумасшедшим, очевидно, что начало у нас было худшим из всех возможных, но мы хорошо вернулись в игру и выглядели более опасной командой, однако их игроки в контратаках могут нанести серьезный ущерб, и именно это нас наказало. Во втором тайме мы решили быть немного терпеливее. Мы знали, что по ходу игры мы станем немного сильнее, и нам удалось реализовать свои моменты в конце матча».