16 апреля на Аллвин Арена пройдет ответный матч четвертьфинала Лиги конференций, в котором АЕК Афины встретится с Райо Вальекано. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

АЕК Афины

Команда по праву входит в число местных исторических грандов. Более того, не так давно, в 2023-м, получилось оформить золотой дубль. Потом был спад, и, например, прошлый сезон уже закончили только четвертыми в национальной Суперлиге. Но сейчас удается достаточно уверенно лидировать - оба конкурента, и Олимпиакос, и ПАОК, отстали на пол десятка очков.

При этом греки умудрялись и в Лиге конференций показывать себя хорошо. Они проигрывали только Целе, причем как в основном раунде, в октябре, так и в марте - но тогда перед 0:2 словенцев разгромили дома 4:0. Что-то подобное нужно будет попробовать провернуть и сейчас, ведь в Мадриде на прошлой неделе ничего не вышло: ничем не ответили на три мяча от соперника.

Райо Вальекано

Клуб не особенно высоко котировался - удивляло уже то, что при наличии таких популярных соседей и на столь скромной инфраструктурной базе получается выживать в Примере. В позапрошлом сезоне было только семнадцатое место, но в 2024/2025, при всех оговорках, получилось запрыгнуть на восьмое. Сейчас, правда, пошел откат, но не критический. Даже с учетом 0:3 в крайнем туре с Мальоркой, получается с 35 очками идти на тринадцатой позиции.

При этом дебют мадридцев в Лиге конференций получается хорошим. Они начинали еще с летней квалификации, и уверенно прошли в плей-офф, где вышло месяц назад обыграть 3:1 на выезде Самсунспор - после этого туркам позволили даже выиграть минимально напоследок. А неделю назад забили три безответных мяча грекам, де-факто обеспечив себе проход в полуфинал.

Статистика личных встреч

На прошлой неделе клубы провели первый очный поединок.

Прогноз

Букмекерские конторы допускают, что напоследок хозяева смогут выиграть в турнире. Совсем уж безопасным вариантом выглядит ставка на то, что подопечные Николича победять с применением нулевой форы (коэффициент - 1,96).