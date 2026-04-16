Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АЕК Афины – Райо Вальекано. Прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций
Лига конференций
АЕК
16.04.2026 22:00 2-й матч. Результат первого матча 0:3 - : -
Райо Вальекано
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
16 апреля 2026, 20:38 |
368
0

Поединок начнется 16 апреля в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

16 апреля на Аллвин Арена пройдет ответный матч четвертьфинала Лиги конференций, в котором АЕК Афины встретится с Райо Вальекано. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

АЕК Афины

Команда по праву входит в число местных исторических грандов. Более того, не так давно, в 2023-м, получилось оформить золотой дубль. Потом был спад, и, например, прошлый сезон уже закончили только четвертыми в национальной Суперлиге. Но сейчас удается достаточно уверенно лидировать - оба конкурента, и Олимпиакос, и ПАОК, отстали на пол десятка очков.

При этом греки умудрялись и в Лиге конференций показывать себя хорошо. Они проигрывали только Целе, причем как в основном раунде, в октябре, так и в марте - но тогда перед 0:2 словенцев разгромили дома 4:0. Что-то подобное нужно будет попробовать провернуть и сейчас, ведь в Мадриде на прошлой неделе ничего не вышло: ничем не ответили на три мяча от соперника.

Райо Вальекано

Клуб не особенно высоко котировался - удивляло уже то, что при наличии таких популярных соседей и на столь скромной инфраструктурной базе получается выживать в Примере. В позапрошлом сезоне было только семнадцатое место, но в 2024/2025, при всех оговорках, получилось запрыгнуть на восьмое. Сейчас, правда, пошел откат, но не критический. Даже с учетом 0:3 в крайнем туре с Мальоркой, получается с 35 очками идти на тринадцатой позиции.

При этом дебют мадридцев в Лиге конференций получается хорошим. Они начинали еще с летней квалификации, и уверенно прошли в плей-офф, где вышло месяц назад обыграть 3:1 на выезде Самсунспор - после этого туркам позволили даже выиграть минимально напоследок. А неделю назад забили три безответных мяча грекам, де-факто обеспечив себе проход в полуфинал.

Статистика личных встреч

На прошлой неделе клубы провели первый очный поединок.

Прогноз

Букмекерские конторы допускают, что напоследок хозяева смогут выиграть в турнире. Совсем уж безопасным вариантом выглядит ставка на то, что подопечные Николича победять с применением нулевой форы (коэффициент - 1,96).

Прогноз Sport.ua
АЕК
16 апреля 2026 -
22:00
Райо Вальекано
Фора АЕКа (0) 1.96
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Даниил Агарков
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем