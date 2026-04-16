ВИРЦ: «Ливерпуль должен играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне»

Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц считает, что его команда сделала все возможное в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (дважды по 0:2).

«Мы перепробовали все с первой минуты, но нам нужен был один гол, чтобы переломить ход игры. Нам просто не хватало одного гола. Таков футбол – когда ты не забиваешь, ты не выигрываешь матчи. В первом тайме было немного сложнее создавать моменты, а во втором тайме у нас были хорошие шансы, но в итоге мы не реализовали один важный момент, который мог бы привести к голу. Это расстраивает, но мы должны принять это и двигаться дальше», – заявил Вирц.

«В центре внимания – конец сезона в лиге. Мы должны играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, мы обязаны этим клубу и болельщикам. Мы сделаем все возможное, как и сегодня, и, надеюсь, сможем попасть как минимум в пятерку лучших», – добавил Вирц.

«Ливерпуль» завершит сезон без трофеев и попытается удержаться в топ-5 команд для попадания в Лигу чемпионов.