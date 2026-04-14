Экитике и Вирц не совершили голевых действий в топ-матчах этого сезона

Звездные летние новички «Ливерпуля» Флориан Вирц и Уго Экитике не совершили ни одного результативного действия в сезоне 2025/26 в матчах против шести сильнейших соперников во всех турнирах.

Согласно данным Transfermarkt о стоимости составов команд, самыми сильными соперниками «Ливерпуля» в текущем сезоне были «Манчестер Сити», «Реал», «Арсенал», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Именно против этих соперников ни Экитике, ни Вирц не сумели на двоих оформить ни одного голевого действия.

Уго Экитике сыграл в сезоне 214 минут против «Манчестер Сити», 79 — против «Реала», 79 — против «Арсенала», 78 — против «ПСЖ», 28 — против «Манчестер Юнайтед» и 16 — против «Челси».

Флориан Вирц сыграл в сезоне 241 минуту против «Манчестер Сити», 88 — против «Реала», 179 — против «Арсенала», 78 — против «ПСЖ», 25 — против «Манчестер Юнайтед» и 45 — против «Челси».