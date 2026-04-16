Олисе, Ферран и Гюлер – в символической сборной Лиги чемпионов

На текущей неделе в Лиге чемпионов «ПСЖ» повторно обыграл «Ливерпуль» (2:0), «Атлетико» даже после домашнего поражения 1:2 прошел «Барселону», «Арсенал» со «Спортингом» снова выдали смертную скуку (0:0), и «канониры» сыграют в полуфинале, а перестрелка «Баварии» с «Реалом» завершилась в пользу немцев (4:3).

Именно игрок атаки мюнхенцев Майкл Олисе признан УЕФА лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов, опередив Усмана Дембеле, Мартина Субименди и Дани Ольмо.

Также представлена символическая сборная недели в Лиге чемпионов.

Вратарь: Хуан Муссо («Атлетико»).

Защитники: Маркиньос («ПСЖ»), Дайо Упамекано («Бавария»), Эдуарду Куарежма («Спортинг»).

Полузащитники: Йозуа Киммих («Бавария»), Мартин Субименди («Арсенал»), Маркос Льоренте («Атлетико»), Арда Гюлер («Реал»).

Нападающие: Майкл Олисе («Бавария»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Ферран Торрес («Барселона»).