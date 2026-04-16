Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олисе, Ферран и Гюлер – в символической сборной Лиги чемпионов
Лига чемпионов
16 апреля 2026, 18:53 | Обновлено 16 апреля 2026, 18:54
201
0

Олисе, Ферран и Гюлер – в символической сборной Лиги чемпионов

УЕФА назвал лучших игроков ответных матчей 1/4 финала

201
0
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе

На текущей неделе в Лиге чемпионов «ПСЖ» повторно обыграл «Ливерпуль» (2:0), «Атлетико» даже после домашнего поражения 1:2 прошел «Барселону», «Арсенал» со «Спортингом» снова выдали смертную скуку (0:0), и «канониры» сыграют в полуфинале, а перестрелка «Баварии» с «Реалом» завершилась в пользу немцев (4:3).

Именно игрок атаки мюнхенцев Майкл Олисе признан УЕФА лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов, опередив Усмана Дембеле, Мартина Субименди и Дани Ольмо.

Также представлена символическая сборная недели в Лиге чемпионов.

Вратарь: Хуан Муссо («Атлетико»).

Защитники: Маркиньос («ПСЖ»), Дайо Упамекано («Бавария»), Эдуарду Куарежма («Спортинг»).

Полузащитники: Йозуа Киммих («Бавария»), Мартин Субименди («Арсенал»), Маркос Льоренте («Атлетико»), Арда Гюлер («Реал»).

Нападающие: Майкл Олисе («Бавария»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Ферран Торрес («Барселона»).

По теме:
Реал определился с будущим Арбелоа после вылета из Лиги чемпионов
ВИРЦ: «Ливерпуль должен играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне»
Роналду не выдержал правды о Месси и отписался – Линекер
Майкл Олисе Лига чемпионов ПСЖ Ливерпуль Атлетико Мадрид Барселона Арсенал Лондон Спортинг Лиссабон Бавария Реал Мадрид
Руслан Полищук Источник: УЕФА
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Один из самых дорогих трансферов АПЛ. Топ-клубы нацелены на вингера
Футбол | 16 апреля 2026, 18:31 0
Один из самых дорогих трансферов АПЛ. Топ-клубы нацелены на вингера
Один из самых дорогих трансферов АПЛ. Топ-клубы нацелены на вингера

У Моргана Роджерса будет большой выбор

Легендарный вратарь Реала разнес Лунина после поражения от Баварии
Футбол | 16 апреля 2026, 09:23 24
Легендарный вратарь Реала разнес Лунина после поражения от Баварии
Легендарный вратарь Реала разнес Лунина после поражения от Баварии

Пако Буйо раскритиковал игру украинского вратаря

Арбелоа назвал виновника поражения Реала от Баварии
Футбол | 16.04.2026, 08:49
Арбелоа назвал виновника поражения Реала от Баварии
Арбелоа назвал виновника поражения Реала от Баварии
Не проблема Арбелоа. 14 мыслей о матче Баварии и Реала
Футбол | 16.04.2026, 11:45
Не проблема Арбелоа. 14 мыслей о матче Баварии и Реала
Не проблема Арбелоа. 14 мыслей о матче Баварии и Реала
В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией
Футбол | 16.04.2026, 08:02
В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией
В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
15.04.2026, 08:11 6
Футбол
ФИФА приняла решение об участии Ирана в чемпионате мира 2026
ФИФА приняла решение об участии Ирана в чемпионате мира 2026
15.04.2026, 03:02 10
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Произошла трагедия, и мы решили отказаться от боя»
Рико ВЕРХОВЕН: «Произошла трагедия, и мы решили отказаться от боя»
16.04.2026, 08:22
Бокс
Голепад в Мюнхене. Реал и Бавария устроили перестрелку в ответном матче
Голепад в Мюнхене. Реал и Бавария устроили перестрелку в ответном матче
15.04.2026, 23:59 49
Футбол
Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
16.04.2026, 07:34 12
Футбол
Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины
Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины
15.04.2026, 09:56 12
Футбол
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
15.04.2026, 06:23 2
Футбол
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
16.04.2026, 00:49 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем