Лига чемпионов16 апреля 2026, 00:14 | Обновлено 16 апреля 2026, 00:15
50 голов от Кейна, 92 – от трио Кейн/Диас/Олисе
Трое игроков Баварии стремительно приближаются к суммарной сотне голов в сезоне
Трио игроков мюнхенской Баварии Гарри Кейн, Луис Диас и Майкл Олисе забили суммарно 92 гола в сезоне 2025/26 во всех турнирах.
В матче четвертьфинала Лиги чемпионов против Реала Кейн забил свой 50-й гол в сезоне, Диас – 24-й, а Олисе – 18-й.
Напомним, что в XXI веке только трио футболистов из Барселоны и Реала покоряли отметку в 100+ голов в одном сезоне.
Команды топ-5 европейских чемпионатов в XXI веке, в составе которых три игрока в одном сезоне суммарно забили 100+ голов во всех турнирах
- 131 – Барселона (2015/16): Луис Суарес (59), Лионель Месси (41), Неймар (31)
- 122 – Барселона (2014/15): Лионель Месси (58), Неймар (39), Луис Суарес (25)
- 118 – Реал (2011/12): Криштиану Роналду (60), Карим Бензема (32), Гонсало Игуаин (26)
- 111 – Барселона (2016/17): Лионель Месси (54), Луис Суарес (37), Неймар (20)
- 103 – Барселона (2011/12): Лионель Месси (73), Алексис Санчес (15), Сеск Фабрегас (15)
- 100 – Барселона (2008/09): Лионель Месси (38), Самуэль Это'о (36), Тьерри Анри (26)
- 100 – Реал (2014/15): Криштиану Роналду (61), Карим Бензема (22), Гарет Бэйл (17)
- ...
- 92 – Бавария (2025/26): Гарри Кейн (50), Луис Диас (24), Майкл Олисе (18)
