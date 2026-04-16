50 голов от Кейна, 92 – от трио Кейн/Диас/Олисе

Трио игроков мюнхенской Баварии Гарри Кейн, Луис Диас и Майкл Олисе забили суммарно 92 гола в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

В матче четвертьфинала Лиги чемпионов против Реала Кейн забил свой 50-й гол в сезоне, Диас – 24-й, а Олисе – 18-й.

Напомним, что в XXI веке только трио футболистов из Барселоны и Реала покоряли отметку в 100+ голов в одном сезоне.

Команды топ-5 европейских чемпионатов в XXI веке, в составе которых три игрока в одном сезоне суммарно забили 100+ голов во всех турнирах