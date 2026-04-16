16 апреля 2026, 19:26 | Обновлено 16 апреля 2026, 19:30
Михайленко оценил шансы сборной Украины U-19 на Евро после жеребьевки

Команде выпала непростая группа

16 апреля 2026, 19:26 | Обновлено 16 апреля 2026, 19:30
752
0
Михайленко оценил шансы сборной Украины U-19 на Евро после жеребьевки
Наставник сборной Украины U-18 Дмитрия Михайленко оценил жеребьевку финального турнира Евро-2026, где команде выпало сыграть с Италией, Сербией и Хорватией.

– Какие ваши впечатления от результатов жеребьевки? Довольны ли группой?
– В таких случаях вопрос удовлетворения обычно не стоит. Все команды очень ровные и очень сильные, но все зависит от подготовки и поколения. В общем, группа выглядит максимально ровной.

– Можно ли сказать, что у нашей группы нет явного фаворита?
– Фавориты есть. В первую очередь, это Италия — традиционно сильная команда на этом уровне. Также стоит отметить Сербию: нынешнее поколение считается одним из самых сильных за последние годы. Многие игроки стоят солидных денег на трансферном рынке и имеют серьезный игровой опыт на самом высоком уровне, в частности в европейских клубах. Мы не можем этим похвастаться, поэтому именно Италию и Сербию следует считать фаворитами.

– Есть ли у вас опыт встреч с этими соперниками на юношеском уровне?
– Да, конечно. Мы уже играли против Сербии в финальной части чемпионата Европы U-17 на Кипре. Это был матч-открытие, и тогда Украина уступила счету 1:2. Представители этой сборной, кстати, являются костяком команды «Партизан», прошедшей «Александрию» в еврокубках.

– Можно ли сказать, что сейчас есть дополнительная мотивация взять реванш?
– Безусловно.

Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
