  Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала турнира WTA 500 в Штутгарте
16 апреля 2026, 16:37 | Обновлено 16 апреля 2026, 16:38
457
2

Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала турнира WTA 500 в Штутгарте

Линда Носкова разгромила Екатерину Александрову и сыграет против Элины

16 апреля 2026, 16:37 | Обновлено 16 апреля 2026, 16:38
457
2 Comments
Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала турнира WTA 500 в Штутгарте
Getty Images/Global Images Ukraine. Линда Носкова

14-я ракетка мира Линда Носкова из Чехии стала соперницей украинки Элины Свитолиной в четвертьфинале грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте, Германия.

Во втором раунде Носкова в двух сетах разгромила «нейтральную» восьмую сеяную Екатерину Александрову (WTA 13) за 59 минут.

WTA 500 Штутгарт. Грунт в помещении, 1/8 финала

Екатерина Александрова [8] – Линда Носкова (Чехия) – 1:6, 1:6

Носкова взяла реванш у Александровой за поражение в четвертьфинале пятисотника в Монтеррее в 2025 году.

Линда в Штутгарте стартовала с победы над Чжан Шуай. Элина на этих соревнованиях в стартовом поединке уверенно разобралась с Евой Лис.

Ранее Свитолина дважды играла против Носковой и дважды потерпела поражение в 2024 году на Australian Open (снялась после трех геймов) и на турнире в Монтеррее.

По теме:
Свитолина вышла в четвертьфинал пятисотника в Штутгарте, разгромив Еву Лис
Элина Свитолина – Ева Лис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
79-я ракетка сенсационно выбила Паолини на турнире WTA 500 в Штутгарте
АЛЬКАРАС: «Травма оказалась более серьезная, чем мы все ожидали»
Теннис | 15 апреля 2026, 22:39 1
АЛЬКАРАС: «Травма оказалась более серьезная, чем мы все ожидали»
АЛЬКАРАС: «Травма оказалась более серьезная, чем мы все ожидали»

Пресс-конференция Карлоса из-за снятия с турнира ATP 500 в Барселоне

«Нам надо еще 4,5 балла, чтобы выйти в ЛЧ». Арда Туран удивил журналистов
Футбол | 16 апреля 2026, 11:34 10
«Нам надо еще 4,5 балла, чтобы выйти в ЛЧ». Арда Туран удивил журналистов
«Нам надо еще 4,5 балла, чтобы выйти в ЛЧ». Арда Туран удивил журналистов

Коуч Шахтера показал осведомленность в вопросе статистических раскладов

Легендарный вратарь Реала разнес Лунина после поражения от Баварии
Футбол | 16.04.2026, 09:23
Легендарный вратарь Реала разнес Лунина после поражения от Баварии
Легендарный вратарь Реала разнес Лунина после поражения от Баварии
Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса
Бокс | 16.04.2026, 07:32
Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса
Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса
Мирон Маркевич спрогнозировал результат ответного матча АЗ – Шахтер
Футбол | 16.04.2026, 07:49
Мирон Маркевич спрогнозировал результат ответного матча АЗ – Шахтер
Мирон Маркевич спрогнозировал результат ответного матча АЗ – Шахтер
Браво, Лінда!!!
Не подобаються мені ці 6:1, 6:1. Ох, не подобаються.
Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
16.04.2026, 07:34 10
Футбол
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
15.04.2026, 06:23 2
Футбол
В УАФ выбрали нового тренера сборной и готовы платить меньше, чем Реброву
В УАФ выбрали нового тренера сборной и готовы платить меньше, чем Реброву
15.04.2026, 09:13 41
Футбол
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
15.04.2026, 16:35 15
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Произошла трагедия, и мы решили отказаться от боя»
Рико ВЕРХОВЕН: «Произошла трагедия, и мы решили отказаться от боя»
16.04.2026, 08:22
Бокс
Очередная Ремонтада провалилась. Атлетико выбил Барселону из Лиги чемпионов
Очередная Ремонтада провалилась. Атлетико выбил Барселону из Лиги чемпионов
15.04.2026, 00:05 56
Футбол
Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие
Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие
15.04.2026, 06:32 8
Футбол
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
15.04.2026, 08:11 6
Футбол
