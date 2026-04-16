Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала турнира WTA 500 в Штутгарте

14-я ракетка мира Линда Носкова из Чехии стала соперницей украинки Элины Свитолиной в четвертьфинале грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте, Германия.

Во втором раунде Носкова в двух сетах разгромила «нейтральную» восьмую сеяную Екатерину Александрову (WTA 13) за 59 минут.

WTA 500 Штутгарт. Грунт в помещении, 1/8 финала

Екатерина Александрова [8] – Линда Носкова (Чехия) – 1:6, 1:6

Носкова взяла реванш у Александровой за поражение в четвертьфинале пятисотника в Монтеррее в 2025 году.

Линда в Штутгарте стартовала с победы над Чжан Шуай. Элина на этих соревнованиях в стартовом поединке уверенно разобралась с Евой Лис.

Ранее Свитолина дважды играла против Носковой и дважды потерпела поражение в 2024 году на Australian Open (снялась после трех геймов) и на турнире в Монтеррее.