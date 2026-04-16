Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-форвард сборной Украины: «Шахтер на ходу и будет искать ошибку АЗ»
Лига конференций
16 апреля 2026, 15:36 | Обновлено 16 апреля 2026, 16:23
Экс-форвард сборной Украины: «Шахтер на ходу и будет искать ошибку АЗ»

Вновь соперничество будет проходить на встречных курсах

Бывший игрок национальной сборной Украины Тарас Кабанов эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на ответный матч четвертьфинала Лиги конференций АЗ – «Шахтер», который состоится 16 апреля в Нидерландах.

«Результат первого противостояния в Кракове не должен обманывать. Была равная борьба, но в конце матча дончане в отличие от алкмаарцев свои голевые моменты реализовали. Конечно, за это им – респект.

По моему мнению, такая же упорная борьба будет продолжаться и сегодня в Алкмааре. Чтобы не возникло сомнений с определением обладателя путевки в полуфинал «горнякам» следует дорожить мячом, избегать нарушений правил у своих владений. Ибо алкмаарцы опасны при розыгрыше стандартных положений. Если хозяева почувствуют, что наша защита не безгрешна, то неприятностей трудно будет избежать.

С другой стороны, «Шахтер» сейчас на ходу и постарается поймать АЗ на ошибке. Склоняюсь к тому, что сегодня обойдется без форс-мажора. «Горнякам» придется нелегко, однако они не проиграют. Мой прогноз – 1:1, что после 3:0 в Кракове будет комфортным итогом».

По теме:
Гандикап для Шахтера в 3 гола. Сетка плей-офф: ответные матчи 1/4 финала ЛК
Сергей ПУЧКОВ: «Главное – чтобы бразильцы не «расслабили булки»
Эксперт: «Горняки должны быть на позитиве»
АЗ Алкмаар Шахтер Донецк Лига конференций инсайд АЗ Алкмаар - Шахтер Тарас Кабанов Мнение эксперта
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
ЛК или УПЛ? Туран и Шахтер могут иметь стратегически разные приоритеты
Рико ВЕРХОВЕН: «Произошла трагедия, и мы решили отказаться от боя»
Арбелоа назвал виновника поражения Реала от Баварии
Евро-2026. Сборная Украины U-19 узнала соперников на групповом этапе
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ми бачили це "на ходу" проти ЛНЗ, особливо в першому таймі.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
Очередная Ремонтада провалилась. Атлетико выбил Барселону из Лиги чемпионов
В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией
Александр УСИК: «Я откажусь от этого боя, если будет подписан контракт»
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем