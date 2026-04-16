Экс-форвард сборной Украины: «Шахтер на ходу и будет искать ошибку АЗ»

Бывший игрок национальной сборной Украины Тарас Кабанов эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на ответный матч четвертьфинала Лиги конференций АЗ – «Шахтер», который состоится 16 апреля в Нидерландах.

«Результат первого противостояния в Кракове не должен обманывать. Была равная борьба, но в конце матча дончане в отличие от алкмаарцев свои голевые моменты реализовали. Конечно, за это им – респект.

По моему мнению, такая же упорная борьба будет продолжаться и сегодня в Алкмааре. Чтобы не возникло сомнений с определением обладателя путевки в полуфинал «горнякам» следует дорожить мячом, избегать нарушений правил у своих владений. Ибо алкмаарцы опасны при розыгрыше стандартных положений. Если хозяева почувствуют, что наша защита не безгрешна, то неприятностей трудно будет избежать.

С другой стороны, «Шахтер» сейчас на ходу и постарается поймать АЗ на ошибке. Склоняюсь к тому, что сегодня обойдется без форс-мажора. «Горнякам» придется нелегко, однако они не проиграют. Мой прогноз – 1:1, что после 3:0 в Кракове будет комфортным итогом».