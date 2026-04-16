  Сергей ПУЧКОВ: «Главное – чтобы бразильцы не «расслабили булки»
Сергей ПУЧКОВ: «Главное – чтобы бразильцы не «расслабили булки»

«Шахтера» ожидает матч с повышенной ответственностью

Сегодня донецкий «Шахтер» проведет очередную встречу в рамках Лиги конференций УЕФА. Подопечные Арды Турана сыграют ответный матч 1/4 финала с нидерландским АЗ (Алкмаар), который победили неделю назад с крупным счетом 3:0.

Об ожиданиях от сегодняшней игры в интервью Sport.ua рассказал один из авторитетных украинских тренеров Сергей Пучков.

– Что может помешать «Шахтеру» получить право играть в полуфинале Лиги конференций?

– Самое главное – чтобы в головах футболистов не было мыслей о результате первого матча. Мол, одержав такую ​​убедительную победу в условно домашнем поединке в Кракове, мы уже прошли дальше и все будет хорошо. Допускать таких мыслей ни в коем случае нельзя, тем более учитывая те правила, которые действуют в современном футболе на протяжении нескольких последних лет: когда гол на чужом поле не считается двумя.

– Стоит ли опасаться, что молодые бразильские легионеры, составляющие большинство в стартовом составе «Шахтера», как раз в этом плане неустойчивы?

– Все может быть, ведь это молодость. Не исключено, что после первой игры они себя накрутят на положительный лад – и это может вылезти боком. И все же надеюсь, что они правильно подойдут к сегодняшнему матчу. Думаю, что Арда Туран и наши ребята донесут до сознания важность концентрации, чтобы бразильцы в этом важном поединке не «расслабили булки». Как бы то ни было, а результат первой игры говорит о многом. В Алкмааре можно спокойно играть и доводить дело до логического конца.

– Какую тактику на ответный матч выберет АЗ в игре на собственном поле?

– Игра в Алкмааре может быть тяжелой. Самое главное – не дать нидерландцам забить на первых минутах. Ведь команда АЗ молода, ее игроки отличаются настойчивостью. Понятно, что алкмаарские ребята будут бежать, стараться отыграться. Тем более когда у них будет преимущество родных стен и заполненного стадиона. Будет очень любопытно. Естественно, нидерландцы будут стараться атаковать, накрывать «горняков» на разных участках поля. Они ведь тоже разбирают соперника, ведь им нужно добиться нужного результата. Однако хозяевам поля будет тяжело отыграть три мяча. Какой бы ни была донецкая команда, но для АЗ это достойный соперник. Легкой игры для нидерландцев сегодня точно не будет.

– Многие специалисты считают, что «Шахтер» нынешнего образца показывает хорошую игру в Лиге конференций и способен дойти даже до финала.

– Дай Бог, дойдут. Хотя могу сказать, что 17-18 лет назад, когда я возглавлял «Таврию» и мы играли с «Шахтером», у дончан бразильский легион был сильнее, чем сейчас. В ее составе тогда выступали игроки, большинство из которых затем отличались зрелой игрой в титулованных клубах Европы – Виллиан, Фернандиньо, Жадсон, Луис Адриано, Дуглас Коста, Алекс Тейшейра. В отличие от нынешних молодых бразильцев, которым на высоком уровне еще оббиваться и оббиваться, те были более опытными. Очень интересная была команда.

– Бразильцы «Шахтера» нынешнего созыва могут попытаться добиваться успеха за счет молодецкой ловкости.

– Да, разве что за счет этого. И дай Бог, чтобы это в текущем розыгрыше Лиги конференций прошло. Я, как и все в нашей стране, переживаю за «Шахтер» на евроарене. Ведь очень хочется, чтобы хотя бы одна наша команда могла получить дополнительные баллы для Украины в таблице коэффициентов УЕФА. Надеюсь, что горняки преодолеют нидерландский барьер.

