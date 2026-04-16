Эксперт: «Горняки должны быть на позитиве»

«Шахтеру» сегодня предстоит тяжелое испытание – попытаться как минимум не растерять то преимущество, которое было добыто в первом матче 1/4 финала Лиги конференций с нидерландским АЗ (3:0).

Мыслями об ответной игре со Sport.ua поделился бывший нападающий «Буковины», киевского «Динамо» и «Черноморца» Виктор Хлус.

– Как бы то ни было, а результат первого матча дает «горнякам» положительный настрой, – убежден специалист. – Я внимательно следил за поединком в Кракове и могу сказать, что «Шахтер» в нем не имел большого количества моментов, но те, которые все же возникали, он использовал. А вот как будет сейчас – трудно предсказать. Опасаюсь, чтобы не получилось так, что нидерландцы на своем поле используют каждый из своих моментов. В футболе ведь все бывает. Конечно, результат первого поединка – это плюс. Как оно будет в Алкмааре – узнаем сегодня вечером. «Горняки» должны быть на позитиве, а остальное зависит от того, как карта ляжет.

– Что скажете о сопернике «горняков», которого к категории топ-клубов нидерландского футбола не отнесешь?

– Если делать выводы о нынешнем АЗ по первой игре с «Шахтером», то при счете 0:1 алкмаарская команда имела колоссальное преимущество. Вот только те шансы, которые у нее были, она не использовала. Как я уже сказал, «горняки» своими возможностями воспользовались, забив в течение трех минут два мяча. В любом случае «Шахтеру» расслабляться нельзя. Посмотрите, что сейчас делается в Лиге чемпионов – команда забивает четыре мяча за игру плюс еще куча моментов. Это я о вчерашнем поединке «Бавария» – «Реал». Еще минут за десять до его завершения вроде бы у испанского гранда было преимущество, но потом все перевернулось с ног на голову. Так вот, это свидетельствует о том, что на евроарене все игры непростые, и «Шахтеру» это следует учитывать. Единственное, что является основным плюсом, так это наша домашняя победа на стадионе в Кракове. Впрочем, оба соперника достойны друг друга.