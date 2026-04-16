Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эксперт: «Горняки должны быть на позитиве»
Лига конференций
16 апреля 2026, 14:54 | Обновлено 16 апреля 2026, 14:55
100
0

Эксперт: «Горняки должны быть на позитиве»

Украинский клуб имеет хорошие шансы попасть в полуфинал Лиги конференций

100
0
ФК Шахтер

«Шахтеру» сегодня предстоит тяжелое испытание – попытаться как минимум не растерять то преимущество, которое было добыто в первом матче 1/4 финала Лиги конференций с нидерландским АЗ (3:0).

Мыслями об ответной игре со Sport.ua поделился бывший нападающий «Буковины», киевского «Динамо» и «Черноморца» Виктор Хлус.

– Как бы то ни было, а результат первого матча дает «горнякам» положительный настрой, – убежден специалист. – Я внимательно следил за поединком в Кракове и могу сказать, что «Шахтер» в нем не имел большого количества моментов, но те, которые все же возникали, он использовал. А вот как будет сейчас – трудно предсказать. Опасаюсь, чтобы не получилось так, что нидерландцы на своем поле используют каждый из своих моментов. В футболе ведь все бывает. Конечно, результат первого поединка – это плюс. Как оно будет в Алкмааре – узнаем сегодня вечером. «Горняки» должны быть на позитиве, а остальное зависит от того, как карта ляжет.

– Что скажете о сопернике «горняков», которого к категории топ-клубов нидерландского футбола не отнесешь?

– Если делать выводы о нынешнем АЗ по первой игре с «Шахтером», то при счете 0:1 алкмаарская команда имела колоссальное преимущество. Вот только те шансы, которые у нее были, она не использовала. Как я уже сказал, «горняки» своими возможностями воспользовались, забив в течение трех минут два мяча. В любом случае «Шахтеру» расслабляться нельзя. Посмотрите, что сейчас делается в Лиге чемпионов – команда забивает четыре мяча за игру плюс еще куча моментов. Это я о вчерашнем поединке «Бавария» – «Реал». Еще минут за десять до его завершения вроде бы у испанского гранда было преимущество, но потом все перевернулось с ног на голову. Так вот, это свидетельствует о том, что на евроарене все игры непростые, и «Шахтеру» это следует учитывать. Единственное, что является основным плюсом, так это наша домашняя победа на стадионе в Кракове. Впрочем, оба соперника достойны друг друга.

АЗ Алкмаар Шахтер Донецк Лига конференций инсайд АЗ Алкмаар - Шахтер Виктор Хлус
Андрей Писаренко
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем