16 апреля 2026, 14:36 | Обновлено 16 апреля 2026, 14:37
Экс-капитан сборной Украины объяснил, за счет чего у АЗ будет преимущество

«Шахтеру» должно хватить запаса прочности

Бывший капитан национальной сборной Украины Юрий Шелепницкий эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на ответный матч четвертьфинала Лиги конференций АЗ – «Шахтер», который состоится 16 апреля в Алкмааре.

«Хотя у футболистов «Шахтера» уже была возможность адаптироваться к проведению домашних еврокубковых матчей за границей и изнурительных переездов, что сказывалось на тренировочном процессе и восстановлении, тем не менее, этим постарается воспользоваться сегодня АЗ. Тем более, что поддержка родных стен алкмаарцам гарантирована.

По-моему, в Алкмааре очень многое будет зависеть от того, насколько готовы «горняки» будут терпеть, качественно сыграть по счету. В первом поединке в Кракове бразильцы «Шахтера» приятно удивили тем, что не жалели себя в единоборствах с физически крепкими футболистами АЗ. Надеюсь, что они будут неуступчивы и в ответном матче.

Все же думаю, что при безумной поддержке 12 игрока АЗ вырвет победу – 2:1, но этого не хватит, чтобы помешать «горнякам» по сумме двух поединков пробиться в полуфинал Лиги конференций».

