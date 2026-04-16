Шахтер может продать лидера: участник Лиги чемпионов готовит трансфер

Алиссон Сантана может продолжить карьеру в составе «Галатасарая»

Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон Сантана

Бразильский вингер донецкого «Шахтера» Алиссон Сантана может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Об этом сообщает Sabah.

По информации источника, на подписание 19-летнего футболиста нацелился местный гранд – «Галатасарай».

В текущем сезоне на счету Алиссона Сантаны 21 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться шестью забитыми мячами и девятью ассистами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в девять миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» может отправить двух легионеров в аренду в обмен на вингера.

