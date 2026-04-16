Нападающий АЗ: «Камбэк? Если не веришь, лучше вообще не выходить на поле»

Нападающий АЗ Мекс Мердинк поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги конференций против «Шахтера», в котором его команде нужно отыграться после выездного поражения со счетом 0:3.

«Я сижу рядом с тренером? Это значит, что я выйду в старте, да (смеется). Перротт? Передо мной просто очень хороший форвард, но я в форме и хочу снова показать себя. Камбэк? Если ты в это не веришь, лучше вообще не выходить на поле».

В текущем сезоне Мердинк преимущественно выходит на замену, проигрывая конкуренцию лучшему бомбардиру команды Трою Перротту, при этом он забил 7 голов и отдал 3 ассиста во всех турнирах.

Ответный матч 1/4 финала Лиги конференций АЗ – «Шахтер» состоится 16 апреля в Алкмаре и начнется в 19:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что АЗ выйдет на «Шахтер» без трех важных футболистов.