Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нападающий АЗ: «Камбэк? Если не веришь, лучше вообще не выходить на поле»
Лига конференций
16 апреля 2026, 12:59 | Обновлено 16 апреля 2026, 13:09
83
0

Нападающий АЗ: «Камбэк? Если не веришь, лучше вообще не выходить на поле»

Мекс Мердинк серьезно настроен на игру с «Шахтером»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мекс Мердинк

Нападающий АЗ Мекс Мердинк поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги конференций против «Шахтера», в котором его команде нужно отыграться после выездного поражения со счетом 0:3.

«Я сижу рядом с тренером? Это значит, что я выйду в старте, да (смеется).

Перротт? Передо мной просто очень хороший форвард, но я в форме и хочу снова показать себя.

Камбэк? Если ты в это не веришь, лучше вообще не выходить на поле».

В текущем сезоне Мердинк преимущественно выходит на замену, проигрывая конкуренцию лучшему бомбардиру команды Трою Перротту, при этом он забил 7 голов и отдал 3 ассиста во всех турнирах.

Ответный матч 1/4 финала Лиги конференций АЗ – «Шахтер» состоится 16 апреля в Алкмаре и начнется в 19:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что АЗ выйдет на «Шахтер» без трех важных футболистов.

По теме:
За АЗ: базовые азы фанатизма
Тренер АЗ: «Если все в это поверят, тогда, думаю, у нас есть шанс»
ЛК или УПЛ? Туран и Шахтер могут иметь стратегически разные приоритеты
Шахтер Донецк Лига конференций АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар - Шахтер
Иван Чирко Источник: ESPN
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем