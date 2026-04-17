  4. Арбелоа назвал ответственного за поражение Реала от Баварии
17 апреля 2026, 01:02 |
Арбелоа назвал ответственного за поражение Реала от Баварии

Мадридцы завершили выступление в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Арбелоа

Испанский тренер Альваро Арбелоа жестко оценил поражение «Реала» Мадрид в Лиге чемпионов после вылета от «Баварии» (4:3 в матче, 6:4 по сумме двух встреч) и взял вину за негативный результат на себя.

«Это несправедливый момент, и мы очень расстроены. Ответственный за поражение – я, и я всегда буду брать ответственность на себя.

Мы отдали все на поле и не имеем претензий к игрокам. Эпизод с удалением полностью изменил игру в ключевой момент.

Мы оставили все на поле, но этого не хватило», – сказал Альваро Арбелоа.

