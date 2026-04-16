Альваро АРБЕЛОА: «Это был отличный матч. Мне больно и жалко игроков»

Главный тренер мадридского Реала Альваро Арбелоа поделился эмоциями после поражения своей команды от Баварии (3:4), которое не позволило «сливочным» квалифицироваться в полуфинал.

«Это был отличный матч в исполнении моих игроков, и мне жалко их, учитывая те усилия, которые они приложили, мне жалко приехавших болельщиков Мадрида, которые смотрели игру дома, мне больно, потому что Мадрид не выиграет 16-й титул Лиги чемпионов в этом году, потому что игроки отдали все.

У нас было несколько шансов забить гол, у нас было несколько уставших игроков, но мы собирались произвести замены непосредственно перед голом Луиса Диаса, но с этим голом все было кончено.

В чемпионате будет очень сложно, но мы должны продолжать бороться до последнего тура, нам нужно защищать свою эмблему», – лаконично сказал Арбелоа.

В полуфинале Лиги чемпионов Бавария сыграет против ПСЖ, а в другой полуфинальной дуэли встретятся Арсенал и Атлетико. Финал Лиги чемпионов запланирован на субботу, 30 мая.