  4. Альваро АРБЕЛОА: «Это был отличный матч. Мне больно и жалко игроков»
16 апреля 2026, 08:18 | Обновлено 16 апреля 2026, 09:20
Альваро АРБЕЛОА: «Это был отличный матч. Мне больно и жалко игроков»

Коуч Реала пояснил вылет «сливочных» из Лиги чемпионов

16 апреля 2026, 08:18 | Обновлено 16 апреля 2026, 09:20
849
0
Альваро АРБЕЛОА: «Это был отличный матч. Мне больно и жалко игроков»
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Арбелоа

Главный тренер мадридского Реала Альваро Арбелоа поделился эмоциями после поражения своей команды от Баварии (3:4), которое не позволило «сливочным» квалифицироваться в полуфинал.

«Это был отличный матч в исполнении моих игроков, и мне жалко их, учитывая те усилия, которые они приложили, мне жалко приехавших болельщиков Мадрида, которые смотрели игру дома, мне больно, потому что Мадрид не выиграет 16-й титул Лиги чемпионов в этом году, потому что игроки отдали все.

У нас было несколько шансов забить гол, у нас было несколько уставших игроков, но мы собирались произвести замены непосредственно перед голом Луиса Диаса, но с этим голом все было кончено.

В чемпионате будет очень сложно, но мы должны продолжать бороться до последнего тура, нам нужно защищать свою эмблему», – лаконично сказал Арбелоа.

В полуфинале Лиги чемпионов Бавария сыграет против ПСЖ, а в другой полуфинальной дуэли встретятся Арсенал и Атлетико. Финал Лиги чемпионов запланирован на субботу, 30 мая.

Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
