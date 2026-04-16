  4. Мбаппе стал 6-м футболистом, забившим 70+ голов в Лиге чемпионов
16 апреля 2026, 00:37
Мбаппе стал 6-м футболистом, забившим 70+ голов в Лиге чемпионов

Вспомним топ-20 лучших бомбардиров в истории турнира

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе забил свой 70-й гол в Лиге чемпионов.

Произошло это в выездном четвертьфинальном матче сезона 2025/26 против Баварии.

Француз стал лишь 6-м игроком в истории турнира, имеющим в своем активе 70+ забитых мячей.

Больше Мбаппе забивали в Лиге чемпионов только Криштиану Роналду (140), Лионель Месси (129), Роберт Левандовски (109), Карим Бензема (90) и Рауль (71).

Вспомним топ-20 лучших бомбардиров в истории турнира.

Топ-20 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов

  • 140 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 129 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 109 – Роберт Левандовски (Польша)
  • 90 – Карим Бензема (Франция)
  • 71 – Рауль (Испания)
  • 70 – Килиан Мбаппе (Франция)
  • 57 – Томас Мюллер (Германия)
  • 57 – Эрлинг Холланд (Норвегия)
  • 56 – Руд ван Нистельрой (Нидерланды)
  • 52 – Гарри Кейн (Англия)
  • 50 – Тьерри Анри (Франция)
  • 50 – Мохамед Салах (Египет)
  • 48 – Златан Ибрагимович (Швеция)
  • 48 – Андрей Шевченко (Украина)
  • 46 – Филиппо Индзаги (Италия)
  • 44 – Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар)
  • 44 – Антуан Гризманн (Франция)
  • 43 – Неймар (Бразилия)
  • 42 – Алессандро Дель Пьеро (Италия)
  • 41 – Серхио Агуэро (Аргентина)
По теме:
Мбаппе остановился на 15 голах в сезоне ЛЧ. Только Роналду забивал больше
Арбелоа назвал виновника поражения Реала от Баварии
Легендарный вратарь Реала разнес Лунина после поражения от Баварии
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Ха-ха». Ковтун ответил украинцам на критику в связи со сменой гражданства
Другие виды | 15 апреля 2026, 05:25 15
«Ха-ха». Ковтун ответил украинцам на критику в связи со сменой гражданства
«Ха-ха». Ковтун ответил украинцам на критику в связи со сменой гражданства

Илья будет выступать за Хорватию

Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
Футбол | 16 апреля 2026, 00:04 3
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов

Обнародованы новые подробности допингового скандала с Мудриком
Футбол | 15.04.2026, 09:27
Обнародованы новые подробности допингового скандала с Мудриком
Обнародованы новые подробности допингового скандала с Мудриком
Голепад в Мюнхене. Реал и Бавария устроили перестрелку в ответном матче
Футбол | 15.04.2026, 23:59
Голепад в Мюнхене. Реал и Бавария устроили перестрелку в ответном матче
Голепад в Мюнхене. Реал и Бавария устроили перестрелку в ответном матче
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
Футбол | 15.04.2026, 16:35
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
Популярные новости
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
14.04.2026, 07:39 93
Футбол
ФИФА приняла решение об участии Ирана в чемпионате мира 2026
ФИФА приняла решение об участии Ирана в чемпионате мира 2026
15.04.2026, 03:02 9
Футбол
ФЬЮРИ: «Забудьте об этом супертяже, он уже закончился, ему конец»
ФЬЮРИ: «Забудьте об этом супертяже, он уже закончился, ему конец»
15.04.2026, 04:32 1
Бокс
Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины
Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины
15.04.2026, 09:56 11
Футбол
Очередная Ремонтада провалилась. Атлетико выбил Барселону из Лиги чемпионов
Очередная Ремонтада провалилась. Атлетико выбил Барселону из Лиги чемпионов
15.04.2026, 00:05 56
Футбол
18-летний австралиец побил рекорд Усэйна Болта
18-летний австралиец побил рекорд Усэйна Болта
14.04.2026, 21:44
Другие виды
Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины
Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины
14.04.2026, 06:12 16
Футбол
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
15.04.2026, 06:23 2
Футбол
