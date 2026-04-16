Мбаппе стал 6-м футболистом, забившим 70+ голов в Лиге чемпионов

Французский нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе забил свой 70-й гол в Лиге чемпионов.

Произошло это в выездном четвертьфинальном матче сезона 2025/26 против Баварии.

Француз стал лишь 6-м игроком в истории турнира, имеющим в своем активе 70+ забитых мячей.

Больше Мбаппе забивали в Лиге чемпионов только Криштиану Роналду (140), Лионель Месси (129), Роберт Левандовски (109), Карим Бензема (90) и Рауль (71).

Вспомним топ-20 лучших бомбардиров в истории турнира.

Топ-20 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов