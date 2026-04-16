Лига чемпионов16 апреля 2026, 00:37 |
Мбаппе стал 6-м футболистом, забившим 70+ голов в Лиге чемпионов
Вспомним топ-20 лучших бомбардиров в истории турнира
Французский нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе забил свой 70-й гол в Лиге чемпионов.
Произошло это в выездном четвертьфинальном матче сезона 2025/26 против Баварии.
Француз стал лишь 6-м игроком в истории турнира, имеющим в своем активе 70+ забитых мячей.
Больше Мбаппе забивали в Лиге чемпионов только Криштиану Роналду (140), Лионель Месси (129), Роберт Левандовски (109), Карим Бензема (90) и Рауль (71).
Топ-20 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
- 140 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 129 – Лионель Месси (Аргентина)
- 109 – Роберт Левандовски (Польша)
- 90 – Карим Бензема (Франция)
- 71 – Рауль (Испания)
- 70 – Килиан Мбаппе (Франция)
- 57 – Томас Мюллер (Германия)
- 57 – Эрлинг Холланд (Норвегия)
- 56 – Руд ван Нистельрой (Нидерланды)
- 52 – Гарри Кейн (Англия)
- 50 – Тьерри Анри (Франция)
- 50 – Мохамед Салах (Египет)
- 48 – Златан Ибрагимович (Швеция)
- 48 – Андрей Шевченко (Украина)
- 46 – Филиппо Индзаги (Италия)
- 44 – Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар)
- 44 – Антуан Гризманн (Франция)
- 43 – Неймар (Бразилия)
- 42 – Алессандро Дель Пьеро (Италия)
- 41 – Серхио Агуэро (Аргентина)
