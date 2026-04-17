У Пономаренко могут возникнуть проблемы с игрой после его решения

Известный агент и футбольный эксперт Вячеслав Заховайло высказался о нападающем киевского «Динамо» Матвее Пономаренко.

– Насколько «Динамо» сегодняшнего образца зависит от Пономаренко?

– В нынешнем составе киевского «Динамо» он является основным форвардом, и то, что он регулярно забивает – это замечательно. Я считаю, что на сегодняшний день из всех остальных игроков атаки Пономаренко является единственным нападающим в составе киевского «Динамо». Остальные его партнеры выглядят неубедительно. Более того: в команде есть несколько человек, которые попали в нее непонятно как. Хотя футбол – такое дело, что может случаться разное: сегодня игрок забивает, а завтра – нет.

Матвей недавно женился, и, как часто показывает многолетняя практика, после обретения семейного статуса и рождения детей с оптимальной формой обычно возникают проблемы. Это в нашем футболе как какое-то проклятие. Именно поэтому я желаю Пономаренко, чтобы у него в карьере все складывалось хорошо и не было серьезных спадов.