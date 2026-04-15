  «Это уже понятно». Известный агент вынес вердикт Динамо в УПЛ
15 апреля 2026, 14:04 | Обновлено 15 апреля 2026, 14:13
С каждым сыгранным туром весенней части сезона-2025/26 киевское «Динамо» удаляется от традиционной цели – выиграть чемпионское звание. Однако несмотря на потерю очков у столичной команды все же есть и положительные моменты, например сохранение шансов на выигрыш Кубка Украины. А еще появление забивного форварда, о чем у «Динамо» мечтали давно.

Мнениями об этом в интервью Sport.ua поделился известный агент и эксперт Вячеслав Заховайло.

– На что в нынешнем чемпионате может рассчитывать киевское «Динамо» после двух подряд поражений?

– Ни для кого это не секрет, да и всем специалистам понятно, что каким бы волшебником ни был главный тренер динамовцев, нынешний состав не может играть стабильно. У команды есть немало молодых футболистов, однако не обязательно, чтобы все они были на поле – каждый находится в тренировочном процессе. А это практически одно и тоже, потому что уровень этого процесса с таким количеством молодых игроков по интенсивности тоже падает. И хотя некоторые могут говорить, что это не так, мой опыт мне подсказывает, что когда в коллектив вливается большая группа новых, и особенно молодых футболистов, то команда начинает играть хуже. Именно потому, что не столь продуктивно тренируется. В нынешнем чемпионате «Динамо» тяжело будет попасть в тройку – и это уже понятно. Единственное, на что могут в столичном клубе рассчитывать, это на Кубок Украины. Только это динамовцев может спасти. Хотя выиграют трофей они или нет – это еще вопрос. Ведь каждая из пробившихся в полуфинал команд стремится его добыть в борьбе.

– Этой весной главным открытием чемпионата стал нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко. Многие уже сейчас предсказывают ему большое будущее.

– Об этом парне могу сказать вот что. Года три-четыре назад Пономаренко был у меня в Чехии. Он в Праге тренировался, был в Славии. Уже тогда было видно, что это будет супернападающий и он будет отличаться от других. Так, в конце концов, оно и произошло. Хотя многие в Киеве говорили, что у него лишний вес, то-другое. Матвей – парень уверенный, наделенный талантом. Однако кружить ему голову нельзя, ведь он еще молодой человек, можно сказать, начинающий форвард. Чтобы не свалить на него груз больших ожиданий. Понятно, что в продолжительной карьере Пономаренко будут и взлеты, и падения. Сегодня же мы видим, что парень на правильном пути.

– Насколько «Динамо» сегодняшнего образца зависит от Пономаренко?

– В нынешнем составе киевского «Динамо» он является основным форвардом, и то, что он регулярно забивает – это отлично. Я считаю, что на сегодняшний день из всех игроков атаки Пономаренко является единственным нападающим в обойме киевского «Динамо». Остальные его партнеры выглядят неубедительно. Более того: в команде есть несколько человек, которые попали в нее непонятно как. Хотя футбол – такое дело, что может случаться разное: сегодня игрок забивает, а завтра – нет. Матвей недавно женился, и, как часто свидетельствует многолетняя практика, после получения семейного статуса и рождения детей с оптимальной формой обычно возникают проблемы. Это в нашем футболе как заклятие. Именно поэтому я желаю Пономаренко, чтобы у него в карьере все складывалось хорошо и не было серьезных спадов.

– Известно, что киевский клуб предложил Пономаренко продлить контракт, завершающийся в 2026 году. Однако, если верить СМИ, он пока отказался. Как думаете, почему?

– Что касается продления или не продления контракта, то могу сказать, что я знаком с агентом футболиста Максимом Карагодиным. Я догадываюсь, какие могут быть расписания в этом вопросе. Не думаю, что у киевского клуба возникнут какие-то проблемы с продлением сделки. Считаю, что агент отнесется с пониманием руководству ФК «Динамо». Даже если и будут какие-то недоразумения, то в итоге заинтересованные стороны все же договорятся. По крайней мере, так по делам с динамовским клубом у Карагодина было всегда.

Ранее сообщалось, что форвард «Динамо» Матвей Пономаренко пока не готов подписывать новое соглашение с клубом, несмотря на инициативу руководства.

Динама - то сила! НКВД-ОПЗЖ могила!
Наступний тур Шахта-Полісся та Зоря- Динамо.Відставання Динамо від Полісся в 5 очок.І що заховало вже зрозуміло.Боротьба за 3 місце буде до кінця чемпа.
Не підписує контракт тому що з'явилася зіркова хвороба.. Він вже мчить до АПЛ чи Іспанії...  
Надо сосредоточиться на 4-м месте, а кубков ещё будет много впереди.
у ДК есть очень большой шанс остаться без еврокубков
Традиційної мети виграти ЧУ?Динамо???Друже ,ви дуже позитивний та оптимістично настроєний письменник- фантаст.Мабуть з вас сам Суркіс поржав.
