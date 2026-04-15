15 апреля 2026, 23:18 | Обновлено 15 апреля 2026, 23:19
263
0

10 голов на выезде за евросезон. Новый шикарный рекорд Мбаппе

Нападающий «Реала» переписывает историю Лиги чемпионов

15 апреля 2026, 23:18 | Обновлено 15 апреля 2026, 23:19
263
0
10 голов на выезде за евросезон. Новый шикарный рекорд Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

«Бавария» с «Реалом» обменивались голевыми ударами на протяжении всего первого тайма ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Участники поединка ушли на перерыв при счете 2:3. У гостей дубль оформил Арда Гюлер, а также отличился Килиан Мбаппе.

Для француза это 70-й гол в Лиге чемпионов и 15-й – в текущем розыгрыше турнира. Мбаппе стал первым футболистом в истории главного еврокубка, который 10 раз забил на выезде в одном евросезоне. Ранее Килиан отгрузил четыре мяча «Олимпиакосу», три – «Кайрату» и два – «Бенфике».

Всего же 27-летний форвард забил 40 голов в 39 официальных матчах «Реала» в текущем сезоне.

Руслан Полищук Источник: Opta
