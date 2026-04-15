Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Сумасшествие в Мюнхене! Реал забил третий гол в ворота Баварии
Лига чемпионов
15 апреля 2026, 22:52 | Обновлено 15 апреля 2026, 23:19
ВИДЕО. Сумасшествие в Мюнхене! Реал забил третий гол в ворота Баварии

На 42-й минуте Килиан Мбаппе вывел Реал вперед

15 апреля 2026, 22:52 | Обновлено 15 апреля 2026, 23:19
760
0
ВИДЕО. Сумасшествие в Мюнхене! Реал забил третий гол в ворота Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария» показали яркий первый тайм в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Гости открыли счет уже на 1-й минуте – отличился Арда Гюлер, воспользовавшись ошибкой Мануэля Нойера. Впрочем, на 6-й минуте Александар Павлович быстро восстановил равновесие.

На 29-й минуте Гюлер оформил дубль, точно пробив со штрафного и снова выведя мадридцев вперед. Хозяева ответили голом Гарри Кейна на 38-й минуте, сравняв счет.

Однако еще до перерыва слово взял Килиан Мбаппе – форвард забил третий мяч «Реала» на 42-й минуте и снова вывел свою команду вперед.

После первого тайма счет – 3:2 в пользу гостей. Напомним, в первом матче «Бавария» победила 2:1, поэтому интрига в противостоянии сохраняется.

ВИДЕО. Сумасшествие в Мюнхене! Реал забил третий гол в ворота Баварии

ГОЛ! Мбаппе, 42, мин, 2:3!

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем