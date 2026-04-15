ВИДЕО. Сумасшествие в Мюнхене! Реал забил третий гол в ворота Баварии

Мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария» показали яркий первый тайм в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Гости открыли счет уже на 1-й минуте – отличился Арда Гюлер, воспользовавшись ошибкой Мануэля Нойера. Впрочем, на 6-й минуте Александар Павлович быстро восстановил равновесие.

На 29-й минуте Гюлер оформил дубль, точно пробив со штрафного и снова выведя мадридцев вперед. Хозяева ответили голом Гарри Кейна на 38-й минуте, сравняв счет.

Однако еще до перерыва слово взял Килиан Мбаппе – форвард забил третий мяч «Реала» на 42-й минуте и снова вывел свою команду вперед.

После первого тайма счет – 3:2 в пользу гостей. Напомним, в первом матче «Бавария» победила 2:1, поэтому интрига в противостоянии сохраняется.

ГОЛ! Мбаппе, 42, мин, 2:3!