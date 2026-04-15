Неожиданно. Шаран с Александрией выкупили все билеты на матч УПЛ

Новый главный тренер «Александрии» Владимир Шаран очень ждет болельщиков на матче против «Вереса». Игра состоится в понедельник, 20 апреля (13:00), в рамках 24-го тура Премьер-лиги Украины.

«Для меня этот матч очень особенный. Это моя первая игра после возвращения перед родными трибунами, и я очень хочу снова почувствовать вас, услышать, увидеть, прожить этот момент вместе. Мы вместе с клубом выкупили все разрешенные билеты на этот матч, чтобы каждый из вас мог прийти и поддержать команду в тяжелом поединке», – заявил Шаран в видеообращении к болельщикам.

За восемь матчей до финиша сезона «Александрия» идет предпоследней и проигрывает восемь очков «Руху», который занимает 14-е место.