  Неожиданно. Шаран с Александрией выкупили все билеты на матч УПЛ
15 апреля 2026, 22:58
Неожиданно. Шаран с Александрией выкупили все билеты на матч УПЛ

Владимир Шаран ждет максимальной поддержки

ФК Александрия. Владимир Шаран

Новый главный тренер «Александрии» Владимир Шаран очень ждет болельщиков на матче против «Вереса». Игра состоится в понедельник, 20 апреля (13:00), в рамках 24-го тура Премьер-лиги Украины.

«Для меня этот матч очень особенный. Это моя первая игра после возвращения перед родными трибунами, и я очень хочу снова почувствовать вас, услышать, увидеть, прожить этот момент вместе. Мы вместе с клубом выкупили все разрешенные билеты на этот матч, чтобы каждый из вас мог прийти и поддержать команду в тяжелом поединке», – заявил Шаран в видеообращении к болельщикам.

За восемь матчей до финиша сезона «Александрия» идет предпоследней и проигрывает восемь очков «Руху», который занимает 14-е место.

Владимир Шаран Александрия Александрия - Верес чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: ФК Александрия
