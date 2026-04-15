АЛЬКАРАС: «Травма оказалась более серьезная, чем мы все ожидали»
Пресс-конференция Карлоса из-за снятия с турнира ATP 500 в Барселоне
Испанский теннисист Карлос Алькарас (ATP 2) досрочно завершил выступление на грунтовом турнире ATP 500 в Барселоне из-за травмы руки.
Алькарас снялся с турнира перед предстоящим поединком с Томашем Махачем (ATP 47) из-за проблем с правым запястьем.
«Правда в том, что странно и тяжело сидеть здесь во второй раз, ведь я уже делал это раньше, и сообщать, что не смогу продолжить участие в турнире. Как все могли видеть вчера во время матча, после одного из приемов я почувствовал, что что-то произошло с запястьем и я начал испытывать дискомфорт, который постепенно усиливался на протяжении игры. Как я уже сказал вчера,что я думал, что уже сталкивался с подобной ситуацией раньше и что она не ухудшится, что это просто дискомфорт из-за нагрузок всей недели, но я посмотрел результаты сегодняшних обследований, и это травма, более серьезная, чем все ожидали.
Мне нужно прислушаться к своему телу и сделать то, что будет лучше для меня, чтобы это не сказалось в будущем. Поэтому я снимаюсь с этого турнира, который для меня всегда был замечательным и очень особенным. Мне никогда не нравится сниматься с турниров, но особенно – с этого.
Мне нужно вернуться домой, чтобы как можно скорее начать восстановление вместе с моей командой, врачами и физиотерапевтом. Я постараюсь вернуться в максимально хорошей форме как можно быстрее к турнирам, которые скоро состоятся. Так что надеюсь, вы совсем скоро снова увидите меня на теннисном корте», – поделился информацией с журналистами Алькарас.
ФОТО. Пресс-конференция Карлоса Алькараса
Really bad news on the injury 😔
👇 Alcaraz: “After seeing today's tests, it's a more serious injury than we all expected. I have to listen to my body.” pic.twitter.com/TjlXc6BP6X
