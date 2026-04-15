Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нойер опередил Месси. До исторического рекорда всего один шаг
Лига чемпионов
15 апреля 2026, 21:25 | Обновлено 15 апреля 2026, 21:26
776
0

Нойер опередил Месси. До исторического рекорда всего один шаг

Мануэль Нойер через год сможет возглавить список легенд Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Будущее вратаря «Баварии» Мануэля Нойера остается неопределенным, но еще один год в Мюнхене позволит ему установить исторический рекорд. Легендарный вратарь проведет свой 137-й матч в старте в Лиге чемпионов в ответном четвертьфинальном сражении против «Реала», обогнав Лионеля Месси (136).

На данный момент бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс остается бесспорным лидером со 149 матчами в стартовом составе. Однако, если Нойер продлит свой контракт с чемпионами Германии на год и выйдет с первых минут в полуфинале или финале этого сезона, рекорд Касильяса может оказаться под серьезной угрозой. «Бавария» уже гарантировала себе восемь матчей группового этапа в следующем сезоне, после чего вероятны раунды плей-офф.

Мануэль Нойер пропустил 30 голов в 32 матчах сезона и в 11 поединках отстоял на ноль.

По теме:
Икер Касильяс Мануэль Нойер Лионель Месси Бавария Реал Мадрид Бавария - Реал
Руслан Полищук Источник: Goal.com
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем