Нойер опередил Месси. До исторического рекорда всего один шаг
Будущее вратаря «Баварии» Мануэля Нойера остается неопределенным, но еще один год в Мюнхене позволит ему установить исторический рекорд. Легендарный вратарь проведет свой 137-й матч в старте в Лиге чемпионов в ответном четвертьфинальном сражении против «Реала», обогнав Лионеля Месси (136).
На данный момент бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс остается бесспорным лидером со 149 матчами в стартовом составе. Однако, если Нойер продлит свой контракт с чемпионами Германии на год и выйдет с первых минут в полуфинале или финале этого сезона, рекорд Касильяса может оказаться под серьезной угрозой. «Бавария» уже гарантировала себе восемь матчей группового этапа в следующем сезоне, после чего вероятны раунды плей-офф.
Мануэль Нойер пропустил 30 голов в 32 матчах сезона и в 11 поединках отстоял на ноль.
