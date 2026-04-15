Легенда Реала назвал лучшего вратаря мира. Он не из Мадрида

Бывший полузащитник Реала и одна из легенд клуба Тони Кроос не назвал нынешнего вратаря мадридцев Тибо Куртуа лучшим кипером мира.

Кроос считает лучшим вратаря Баварии Мануэля Нойера.

«Для меня является фактом, что Нойер – лучший вратарь современности. Сейчас он единственный кипер, за игрой которого интересно наблюдать. Он делает невероятные вещи, и до сих пор сохраняет свой уникальный стиль».

«Только у него есть такой», – сказал Кроос.

В недавнем матче между Реалом и Баварией в Лиге чемпионов Нойер был одним из лучших на поле и помог победить 2:1.