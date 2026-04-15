  4. Легенда Реала назвал лучшего вратаря мира. Он не из Мадрида
Испания
15 апреля 2026, 17:34 | Обновлено 15 апреля 2026, 17:54
Кроос считает лучшим Нойера

576
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Бывший полузащитник Реала и одна из легенд клуба Тони Кроос не назвал нынешнего вратаря мадридцев Тибо Куртуа лучшим кипером мира.

Кроос считает лучшим вратаря Баварии Мануэля Нойера.

«Для меня является фактом, что Нойер – лучший вратарь современности. Сейчас он единственный кипер, за игрой которого интересно наблюдать. Он делает невероятные вещи, и до сих пор сохраняет свой уникальный стиль».

«Только у него есть такой», – сказал Кроос.

В недавнем матче между Реалом и Баварией в Лиге чемпионов Нойер был одним из лучших на поле и помог победить 2:1.

По теме:
Мануэль НОЙЕР: «Матч может пойти по любому сценарию»
Бензема и Роналду – рекордсмены по участию в полуфиналах Лиги чемпионов
Бавария – Реал Мадрид. Текстовая трансляция матча
Иван Зинченко Источник: Marca
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Металлист 1925 – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 15 апреля 2026, 16:00 22
Металлист 1925 – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Металлист 1925 – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В декабре начали, в апреле должны закончить

«Ха-ха». Ковтун ответил украинцам на критику в связи со сменой гражданства
Другие виды | 15 апреля 2026, 05:25 10
«Ха-ха». Ковтун ответил украинцам на критику в связи со сменой гражданства
«Ха-ха». Ковтун ответил украинцам на критику в связи со сменой гражданства

Илья будет выступать за Хорватию

Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие
Футбол | 15.04.2026, 06:32
Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие
Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие
Обнародованы новые подробности допингового скандала с Мудриком
Футбол | 15.04.2026, 09:27
Обнародованы новые подробности допингового скандала с Мудриком
Обнародованы новые подробности допингового скандала с Мудриком
Сергей КРАВЧЕНКО: «Наши арбитры – хорошие. Они умеют судить, но...»
Футбол | 15.04.2026, 17:13
Сергей КРАВЧЕНКО: «Наши арбитры – хорошие. Они умеют судить, но...»
Сергей КРАВЧЕНКО: «Наши арбитры – хорошие. Они умеют судить, но...»
Популярные новости
ФИФА приняла решение об участии Ирана в чемпионате мира 2026
ФИФА приняла решение об участии Ирана в чемпионате мира 2026
15.04.2026, 03:02 6
Футбол
ФЬЮРИ: «Забудьте об этом супертяже, он уже закончился, ему конец»
ФЬЮРИ: «Забудьте об этом супертяже, он уже закончился, ему конец»
15.04.2026, 04:32 1
Бокс
ВЕРХОВЕН: «Меня тренирует Фьюри. Усик к такому не привык»
ВЕРХОВЕН: «Меня тренирует Фьюри. Усик к такому не привык»
14.04.2026, 20:00
Бокс
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
14.04.2026, 08:16 8
Футбол
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
14.04.2026, 07:39 92
Футбол
У Мудрика – новая девушка? Видео Михаила с американкой взорвало интернет
У Мудрика – новая девушка? Видео Михаила с американкой взорвало интернет
14.04.2026, 14:19 12
Футбол
Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины
Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины
15.04.2026, 09:56 9
Футбол
Энфилд разочарован. Ливерпуль проиграл ПСЖ во второй раз
Энфилд разочарован. Ливерпуль проиграл ПСЖ во второй раз
15.04.2026, 00:02 22
Футбол
