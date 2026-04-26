  4. В Полесье не забыли скандал в матче с Динамо. Тренер сделал заявление
26 апреля 2026, 09:02
В Полесье не забыли скандал в матче с Динамо. Тренер сделал заявление

Кравченко разочарован судейством

ФК Полесье. Сергей Кравченко

Помощник главного тренера «Полесья» Сергей Кравченко раскритиковал судейство матчей чемпионата Украины и вспомнил поединок с «Динамо» (1:2).

«О матче с «Динамо» уже много сказано. Это – уже история, но для нас эта история не очень хорошая, в которой ошибки судей на тысячу процентов повлияли на результат. По моему мнению, эти ошибки были допущены не просто так. Мне очень интересно, кто за этим стоит. Но это довольно риторический вопрос.

Отстранение? Это должно решать руководство УАФ и другие органы, которые должны проверять арбитров. Нам просто хочется спокойно играть в футбол. Наши арбитры – хорошие. Они умеют судить, но какие-то указания и другие вещи мешают им хорошо выполнять свою работу. Пока мы это не преодолеем – наш футбол не будет прогрессировать. Когда не будет предвзятости — это будет кайф, действительно. Просто кайф. Я уверен, что практически все этого хотят, но наша ментальность и привычки, которые заложены уже очень давно, мешают все это выстроить», – сказал Кравченко.

Дмитрий Олийченко
з останньої фрази Крави стало ясно:
вовки купляють суддів як і всі... ))
