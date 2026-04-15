Металлист 1925 – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В 18:00 началась доигровка матча чемпионата Украины между Металлистом 1925 и Вересом.

Игра должна была состояться в конце минувшего года, но была прервана из-за проблем с электричеством на стадионе.

В итоге клубы согласовали доигровку. Матч начнется с 20-й минуты при счете 0:0.

Чемпионат Украины. 15-й тур

Металлист 1925 – Верес 4:0

Голы: Итодо, 27, 55, 60, Мба, 87