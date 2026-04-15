15.04.2026 18:00 – FT 4 : 0
7 декабря 2025 матч был прерван после 20 мин при счете 0:0 из-за поломки системы освещения. Доигрывание – 15 апреля в 18:00
Украина. Премьер лига15 апреля 2026, 18:39 | Обновлено 15 апреля 2026, 19:24
Металлист 1925 – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Фрагменты матча УПЛ
В 18:00 началась доигровка матча чемпионата Украины между Металлистом 1925 и Вересом.
Игра должна была состояться в конце минувшего года, но была прервана из-за проблем с электричеством на стадионе.
В итоге клубы согласовали доигровку. Матч начнется с 20-й минуты при счете 0:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Чемпионат Украины. 15-й тур
Металлист 1925 – Верес 4:0
Голы: Итодо, 27, 55, 60, Мба, 87
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Мба (Металлист 1925).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Питер Итодо (Металлист 1925).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Питер Итодо (Металлист 1925).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Питер Итодо (Металлист 1925).
