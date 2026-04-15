  4. ОЛЬМО: «Были спорные эпизоды, такие как пенальти. Но это не оправдание»
15 апреля 2026, 18:02 | Обновлено 15 апреля 2026, 18:04
Игрок «Барселоны» на грустной ноте попрощался с Лигой чемпионов в этом сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

Игрок «Барселоны» Дани Ольмо поделился мыслями после ответного матча против «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Каталонцы обыграли мадридцев на выезде (2:1), но все равно не прошли дальше – 2:3 по сумме двух матчей.

Ольмо был признан лучшим игроком матча в Мадриде, однако сам футболист был не слишком рад этой награде.

«Мы не уходим довольными, я тоже – даже несмотря на награду MVP. Мы хотели пройти дальше, но знаем, что нужно делать гораздо больше, потому что нам ничего не подарят, а скорее наоборот – у нас еще и заберут. Мы молодая команда, нам нужно учиться, прогрессировать и настойчиво работать.

«Атлетико» – это тоже команда, которая хорошо играет, знает, как причинить нам вред. У них есть прессинг, который мы слишком поздно проходили. И они использовали это, чтобы забить свой гол.

Но были спорные эпизоды, такие как пенальти, удаление Эрика при наличии Кунде рядом, но это не оправдание.

Мы должны продолжать прогрессировать, уже два года мы вылетаем примерно одинаково, нужно работать дальше, потому что идея ясна, проект успешный, и мы можем приносить радость болельщикам», – заявил Дани.

Андрей Витренко Источник: Mundo Deportivo
