Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  ФОТО. Без улыбки. Назван лучший игрок матча Атлетико – Барселона
Лига чемпионов
15 апреля 2026, 09:31 | Обновлено 15 апреля 2026, 09:33
703
0

ФОТО. Без улыбки. Назван лучший игрок матча Атлетико – Барселона

Дани Ольмо получил признание после финального свистка

15 апреля 2026, 09:31 | Обновлено 15 апреля 2026, 09:33
703
0
ФОТО. Без улыбки. Назван лучший игрок матча Атлетико – Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

Испанский полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо был признан лучшим игроком второго матча против «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Каталонская команда одержала выездную победу со счетом 2:1, а Дани стал творцом второго гола – ассист на Феррана Торреса.

Положительный результат «Барселоны» не принес ей выхода в следующий раунд: по сумме двух матчей «Атлетико» вышел в полуфинал (3:2).

После финального свистка на «Метрополитано» Дани получил награду лучшему игроку матча, однако его лицо выдавало разочарование – эмоции Ольмо говорили сами за себя.

ФОТО. Без улыбки. Назван лучший игрок матча Атлетико – Барселона

По теме:
Барселона Атлетико Мадрид Лига чемпионов Атлетико - Барселона лучший игрок Дани Ольмо
Андрей Витренко Источник: УЕФА
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Саленко назвал трех футболистов, которые покинут Динамо
Саленко назвал трех футболистов, которые покинут Динамо

Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование

Украина не выступит в турнире за право сыграть на ЧМ-2026 вместо Ирана
Украина не выступит в турнире за право сыграть на ЧМ-2026 вместо Ирана
Маркевич унизил футболиста Динамо. Это игрок для пляжного футбола
Маркевич унизил футболиста Динамо. Это игрок для пляжного футбола
ФИФА приняла решение об участии Ирана в чемпионате мира 2026
ФИФА приняла решение об участии Ирана в чемпионате мира 2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Очередная Ремонтада провалилась. Атлетико выбил Барселону из Лиги чемпионов
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
ЛНЗ – Шахтер – 2:2. Как ассистировал Ризнык? Видео голов и обзор матча
Ломаченко не промолчал и выступил с заявлением
Тайсона Фьюри отстранили от бокса после того, как он победил россиянина
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем