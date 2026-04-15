Испанский полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо был признан лучшим игроком второго матча против «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Каталонская команда одержала выездную победу со счетом 2:1, а Дани стал творцом второго гола – ассист на Феррана Торреса.

Положительный результат «Барселоны» не принес ей выхода в следующий раунд: по сумме двух матчей «Атлетико» вышел в полуфинал (3:2).

После финального свистка на «Метрополитано» Дани получил награду лучшему игроку матча, однако его лицо выдавало разочарование – эмоции Ольмо говорили сами за себя.

ФОТО. Без улыбки. Назван лучший игрок матча Атлетико – Барселона