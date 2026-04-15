Ямаль впервые дал комментарий после вылета Барселоны из Лиги чемпионов

Молодой талант «Барселоны» Ламин Ямаль прервал молчание после вылета каталонского клуба из 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Сине-гранатовые» одержали победу над «Атлетико» на выезде (2:1), но этого оказалось недостаточно для выхода дальше – 2:3 по сумме двух матчей.

Ямаль поддержал партнёров после противостояния с мадридцами и взял паузу, чтобы собраться с мыслями.

«Мы отдали все, но этого было недостаточно. Это лишь часть пути: чтобы достичь вершины, нужно подниматься, и мы знаем, что это будет нелегко и нам не сделают это проще. Но сдаваться – не вариант.

У нас более чем достаточно причин верить, и мы пойдём за этим до конца. Каждая ошибка – это урок, и не сомневайтесь, что мы сделаем выводы из каждой из них.

Мы – «Барса», и мы вернемся туда, где должны быть. Мои родители научили меня, что слово мужчины всегда нужно держать… и мы привезём это в Барселону.

Sempre Barça», – написал Ламин.