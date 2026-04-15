Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ямаль впервые дал комментарий после вылета Барселоны из Лиги чемпионов
Лига чемпионов
15 апреля 2026, 17:17 | Обновлено 15 апреля 2026, 17:18
Ямаль впервые дал комментарий после вылета Барселоны из Лиги чемпионов

Минута мотивации от Ламина

Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Молодой талант «Барселоны» Ламин Ямаль прервал молчание после вылета каталонского клуба из 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Сине-гранатовые» одержали победу над «Атлетико» на выезде (2:1), но этого оказалось недостаточно для выхода дальше – 2:3 по сумме двух матчей.

Ямаль поддержал партнёров после противостояния с мадридцами и взял паузу, чтобы собраться с мыслями.

«Мы отдали все, но этого было недостаточно. Это лишь часть пути: чтобы достичь вершины, нужно подниматься, и мы знаем, что это будет нелегко и нам не сделают это проще. Но сдаваться – не вариант.

У нас более чем достаточно причин верить, и мы пойдём за этим до конца. Каждая ошибка – это урок, и не сомневайтесь, что мы сделаем выводы из каждой из них.

Мы – «Барса», и мы вернемся туда, где должны быть. Мои родители научили меня, что слово мужчины всегда нужно держать… и мы привезём это в Барселону.

Sempre Barça», – написал Ламин.

Андрей Витренко Источник: Instagram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем