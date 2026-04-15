15 апреля 2026, 12:59 | Обновлено 15 апреля 2026, 13:05
УЕФА может наказать Рафинью за агрессивные слова после вылета из ЛЧ

Бразилец не держал язык за зубами

Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

УЕФА может наказать бразильского нападающего «Барселоны» Рафинью за слова после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

Рафинья приехал на выездной матч против мадридского «Атлетико» как зритель, поэтому в полной мере переполнился эмоциями и недовольством.

«Барселона» победила со счетом 2:1, но не прошла по сумме двух матчей (2:3). Рафинья назвал вылет каталонцев «ограблением» и раскритиковал судейскую бригаду.

Согласно статье 11 Дисциплинарного кодекса, бразилец может попасть под санкции за оскорбительное поведение и действия, которые дискредитируют футбол.

Дисквалификация Рафиньи может достичь трех матчей в Лиге чемпионов, возможны и другие санкции по решению УЕФА.

Интересно, что подобое наказание за слова в 2019 году получил Неймар, когда негативно оценил работу судей после матча ПСЖ – «Манчестер Юнайтед». Тогдашний игрок парижан резко высказался о действиях арбитра после вылета ПСЖ из турнира.

