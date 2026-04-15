  РАФИНЬЯ: «Это ограбление. Как это может повторяться во втором матче?»
15 апреля 2026, 12:24 | Обновлено 15 апреля 2026, 12:32
РАФИНЬЯ: «Это ограбление. Как это может повторяться во втором матче?»

Нападающий «Барселоны» прошелся критикой по судьям

Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Бразильский нападающий «Барселоны» Рафинья уничтожил бригаду арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

Рафинья из-за травмы не принимал участия в поединке, тогда как его партнёры пытались организовать камбэк. «Барселона» победила на выезде (2:1), но вылетела по сумме двух матчей – 2:3.

«Это просто ограбление. Ошибаться – по-человечески, но как это может повторяться во втором матче? Мы сыграли очень хорошо, но этот плей-офф у нас украли.

Судейство было ужасным – просто невероятно, какие решения они принимали. «Атлетико» совершил не знаю сколько фолов, а арбитр не показал им ни одной желтой карточки. Я действительно хочу понять их страх перед тем, чтобы «Барселона» прошла дальше в этом противостоянии», – сказал Рафинья.

Напомним, что первый матч между «Барселоной» и «Атлетико» в 1/4 финала также привлёк большое внимание к работе арбитров: удаление Пау Кубарси, игра рукой Марка Пубиля.

Именно после поединка на «Камп Ноу» каталонцы подали жалобу в УЕФА на эпизод с рукой защитника «Атлетико», однако организация отклонила запрос. В то же время главный арбитр той встречи получил наказание – отстранение от матчей до конца сезона.

Добазікається. Групову стадію у наступному сезоні будуть грати без нього.
Опять ограбили. Опять чисто отсудили и правильно удалили 
видно футболісти барси читають наші динамівські коменти після ігор динамо та Шахтаря
