УЕФА отреагировал на протест Барселоны. Каталонцы оспорили решение судьи

УЕФА ответил на жалобу «Барселоны» по поводу первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико», который завершился неудачно для каталонцев (0:2).

«Сине-гранатовые» обратились в союз из-за спорного эпизода на 54-й минуте матча, когда защитник «Атлетико» Марк Пубиль остановил мяч рукой после розыгрыша от ворот.

Главный арбитр матча Иштван Ковач проигнорировал этот момент, а игроки «Барселоны» остались недовольны судейством.

Реакция УЕФА оказалась однозначной: союз не видит смысла обсуждать эпизод, протест отклонен.

«После первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов, состоявшегося в среду, 8 апреля 2026 года, между «Барселоной» и «Атлетико» (Мадрид), «Барселона» подала протест на решение арбитра – 13 апреля 2026 года. Контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА признал этот протест неприемлемым», — говорится в заявлении УЕФА.