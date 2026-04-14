  УЕФА отреагировал на протест Барселоны. Каталонцы оспорили решение судьи
14 апреля 2026, 20:14 | Обновлено 14 апреля 2026, 20:15
УЕФА отреагировал на протест Барселоны. Каталонцы оспорили решение судьи

Ответ союза говорит сам за себя

Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА ответил на жалобу «Барселоны» по поводу первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико», который завершился неудачно для каталонцев (0:2).

«Сине-гранатовые» обратились в союз из-за спорного эпизода на 54-й минуте матча, когда защитник «Атлетико» Марк Пубиль остановил мяч рукой после розыгрыша от ворот.

Главный арбитр матча Иштван Ковач проигнорировал этот момент, а игроки «Барселоны» остались недовольны судейством.

Реакция УЕФА оказалась однозначной: союз не видит смысла обсуждать эпизод, протест отклонен.

«После первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов, состоявшегося в среду, 8 апреля 2026 года, между «Барселоной» и «Атлетико» (Мадрид), «Барселона» подала протест на решение арбитра – 13 апреля 2026 года. Контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА признал этот протест неприемлемым», — говорится в заявлении УЕФА.

Андрей Витренко Источник: УЕФА
